איך בונים בית "בכאילו"?

כידוע, כיום שאין לנו בית המקדש, לא הקרבת קרבנות, לא מנורה ולא קטורת, תיקנו לנו חכמינו לקרוא בכל יום לפני התפילה את הפרשיות העוסקות בעבודות הללו, כמו שכתוב ונשלמה פרים שפתינו, ומעלה עלינו הכתוב כאילו שעשינו.

בספר תבואות שור הביא שיטה שיש לומר גם את הפרשייה של מזבח אדמה, בניית המזבח. אבל הוא דחה את השיטה מכמה טעמים. דבר ראשון, שלא נאמר שמי שעוסק בבנין הבית הרי הוא כבונה בית, וגם אם נאמר שכן, אין הרי מצווה לבנות מזבח בכל יום. ודבר שני, אין לומר שיש למזבח דין של מכשירי קרבן, כי אם כן היה צריך לומר גם פרשת בגדי כהונה, וכל פרשת בנין בית המקדש, ולכן, אין לומר בכל יום את פרשת מזבח אדמה.

אולם יש להעיר על מה שכתב שלא מצאנו שמי שעוסק בבנין הבית הרי הוא כבונה, שכן מצאנו בילקוט יחזקאל על הפסוק " אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית" שיחזקאל שאל את הקב"ה ו"כי עכשיו הם בונים" , מה יש להגיד להם עכשיו את תבנית הבית? ענה לו הקב"ה "אע"פ שהם לא עושים עכשיו, יהו קורים בצורת הבית ואני מעלה עליהם כאילו בבניינו הם עסוקים".