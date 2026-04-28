עוד יום סוער עובר על המגזר החרדי, עם החלטות דרמטיות, מעצרים מזעזעים וגם תופעות מוזרות שהוכיחו שבעידן הבינה המלאכותית - כבר שום דבר לא בטוח. התוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס עוסקת היום בכל הסערות והזעזועים, מהרדיפות ועד הצדקנות.

מהדיון המצומצם אצל ראש הממשלה שהוביל לביטול הילולת ל"ג בעומר, דרך הקלטות מדאיגות על תוכניות פריצה למירון, ועד לאתר AI מזויף שהצליח להטעות אלפי ישראלים - הנה הסיפורים שהסעירו את השבוע. יוסי חיים מימון מאשים: קל להתנכל לחרדים בשיחה עם יוסי חיים דיברנו על כל הצדדים השונים של הסוגיה הנפוצה, האם זו רדיפה או סכנת חיים שלא ניתן למנוע. הוויכוח התלהט על רקע הדיון המצומצם שהתקיים אצל ראש הממשלה שעל פי הדיווחים היא גם טעון במיוחד. ח"כ מאיר פרוש דרש לאפשר את ההילולה, בעוד השר איתמר בן גביר הוביל את ההתנגדות. "למה דווקא נגד החרדים?" זעם פרוש, אך ראש הממשלה תיקן אותו: "אנחנו מדברים על ירי מלבנון ולא על איראן". 500 מיליון דולר - 142 מטר אורך: יאכטת הפאר קיבלה אישור מעבר מארה"ב ואיראן - וזו הסיבה קובי אטינגר | 17:41 גורם ביטחוני הציג את ההערכה המזעזעת: "זה יכול להיות למעלה ממאה הרוגים" במקרה של ירי על מירון. השר בן גביר הסביר: "זה בדיוק הפוך הרב פורוש. אנחנו דואגים לשלום הציבור החרדי". בסופו של דבר, ההחלטה הייתה חד-משמעית: הילולת ל"ג בעומר תצומצם ל-1,500 משתתפים בלבד.

הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

הקלטות מדאיגות: תוכניות פריצה למירון

בצל ההחלטה לצמצם את ההילולה, נחשפו הקלטות מדאיגות המעידות על התארגנות מתוכננת של קבוצות חסידים שמתכוונות לפרוץ למתחם הציון בכוח. על פי הקלטה שפורסמה בערוץ i24news, מדובר בהתארגנות רחבה הכוללת נציגים מקהילות וחסידויות שונות.

בשיחות הפנימיות נשמעים הפעילים כשהם מגבשים "תוכנית פריצה" מפורטת. הם מתכננים להצטייד בכלי עבודה ייעודיים, ביניהם "קאטרים" ומספריים לחיתוך ברזל, במטרה לפרוץ את הגדרות והמחסומים. "יש ארבע כניסות ראשיות, שאפשר לעשות את זה מאחורה ומקדימה", מסביר אחד הפעילים בהקלטה.

פעיל אחר מאשר כי ברשותם ציוד רב שהוכן מראש בירושלים לצורך המשימה. הכוונה המוצהרת של הקבוצות היא להגיע למירון "בכל מקרה", תוך התעלמות מהאזהרות הביטחוניות החמורות.

מעצר בשיטת הטעיה: "חבילה מחברת שליחויות"

תלמיד ישיבת "חזון מרדכי" בהרצליה, נהוראי בכר בן ה-23, נעצר בשיטת הטעיה חריגה. השוטרים הצבאיים יצרו קשר עם הבחור כשהוא בהיכל הישיבה והציגו את עצמם כחברת שליחויות המבקשת למסור לו חבילה. כאשר יצא מהבניין לאסוף את המשלוח, נעצר ונלקח למחנה המעצר בתל השומר.

בכר, שהחזיק בעבר בדיחוי תקין, הוגדר כמשתמט לפני כשנתיים עם הפסקת חוקיות הדיחויים. בעקבות המעצר, הודיע הפלג בראשות הגר"צ פרידמן על יציאה להפגנות המוניות ברחבי הארץ.

האתר המזויף שהטעה אלפים: "המרכז לניהול קרינת השמש"

השבוע עלה לרשת אתר בשם 'SRM ישראל' - השם נשמע יוקרתי, הלוגו נראה ממשלתי, והתוכן היה חגיגה של מילים מפוצצות: 'אירוסולים סטרטוספריים', 'ננו-חלקיקי אלומיניום אוקסיד'. המטרה המוצהרת: להזריק רעל לשמיים כדי לחסום את השמש. הם אפילו הגדילו לעשות ושמו תמונה של בנימין נתניהו, שנוצרה ב-AI, כשהוא נראה כאילו הוא הרגע חתם על צו להשמדת הוויטמין D של כולנו.

התגובות היו סוערות: 'רוצחים!', 'מהנדסי אקלים פסיכופתים!', 'חטפו לנו את השמיים!'. אלפי אנשים שיתפו את זה בזעקות שבר, משוכנעים שהאובך שהם ראו בבוקר הוא לא אבק מהנגב, אלא מזימה שטנית של 'המרכז לניהול קרינת השמש'.

את האתר פרסם לראשונה ברשת אקס יהונתן גוטליב שאף החליט להתקשר למספר שפורסם באתר. הוא לא הגיע למעבדה סודית מתחת לאדמה - הוא הגיע לתחנת מוניות בפסגת זאב. הכתובת של המרכז הייתה 'בניין 3 בקריית הממשלה' - רמז: אין בניין כזה. המאמרים המדעיים נלקחו מכתבי עת פיקטיביים.

זה הסיפור של הדור שלנו בתמצית: אנחנו חיים בעידן שבו כל אחד מחזיק בכיס גישה לכל הידע האנושי, אבל בוחר להאמין לאתר פיקטיבי שהדבר היחיד ש'מהונדס' בו זה הפונט.

מסר חשוב: "לא כל ארס הוא רוצח"

בין כל הסערות, הגיע גם מסר חשוב על יחס לבני נוער. מנס תיאר אירוע שהתרחש בחניון: "ארס מסריח, תזיז את הרכב שלך", צעק מישהו. התברר שמדובר בבחור צעיר שחנה במקום מותר אך חסם מישהו, והאיש ביקש ממנו בצורה של הוראה או התנשאות.

"אני ניסיתי להרגיע", מספר המגיש. "דיברתי עם הבחור שאחרי שנרגע אמר לי: 'הוא יכול היה לבקש יפה'".

המסר היה ברור: "יש ארסים מסוכנים, יש רוצחים כמו אלו שהרגו את בנימין זחלקה שצריכים לשבת בכלא עד סוף ימיהם. אבל לא כל לובש חולצה שחורה וציצית בדמות של ארס מצוי הוא רוצח. יש כל כך הרבה ילדים מתוקים שיגדלו להיות אנשים טובים. הם גם בדרך כלל לא לובשים את הציצית מטעמי דת, זה עניין של השתייכות, זה עניין של זהות. ואסור לנו לקטלג את כולם כעבריינים. לפעמים רק צריך לבקש יפה, לא לזלזל, לכבד. הם אלו שבסוף יהיו חיילים שימסרו נפש בשבילינו, הם אלו שיעשו דברים גדולים. רק תבקשו יפה".

מניעת אובדנות באמצעות מחווה אנושית

אירוע יוצא דופן של מניעת התאבדות התרחש השבוע, כאשר שוטרים הצליחו להניא גבר מהחלטתו לשים קץ לחייו באמצעות תקשורת אישית וחמלה. הגבר, שהיה במצב של ייאוש עמוק, נענה לפניית השוטרים שביקשו לשבת איתו לשיחה.

במקום להשתמש בכוח או באמצעי אכיפה, השוטרים רכשו עבורו ארוחה וישבו לשוחח עמו במשך זמן ממושך. המחווה הפשוטה הזו יצרה חיבור אנושי שסייע לאדם לסגת מכוונתו. האירוע מדגיש את החשיבות של זיהוי מצוקה נפשית ומתן מענה רגשי ראשוני בשטח.

רפורמה במערכת הבריאות: קנס על ביטול תורים

משרד הבריאות משיק רפורמה חדשה שנועדה לצמצם את תופעת "התורים הריקים". מדי שנה מתבזבזים מיליוני תורים לבדיקות ורופאים מומחים בשל מטופלים שאינם מופיעים ללא הודעה מראש, דבר שמאריך את זמני ההמתנה לכלל הציבור.

החל מה-1 במאי, ייכנס לתוקפו נוהל אחיד בכל קופות החולים ובתי החולים הציבוריים: מטופל שלא יתייצב לתור שנקבע לו, או יבטלו פחות מ-24 שעות לפני המועד, יחויב בקנס אחיד של 50 שקלים. המטרה היא להגביר את האחריות האישית של המטופלים ולשפר את יעילות המערכת עבור אלו הזקוקים לתורים דחופים.