בזמן שכולכם עסוקים בחדשות הרציניות, בתוכנית "לפנצאון" החליטו לעשות סדר במציאות ההזויה של השבוע האחרון. משה מנס ויוסי חיים מימון התיישבו באולפן כדי לבדוק למה לח"כ מאיר פרוש חסר אקשן בכלא, ואיך שר המשפטים הפולני הפך ליותר "גלותי" מיריב לוין...

החופה של מתן: "עד שלא אראה מודעה ביתד - לא מאמין"

הבשורה על נישואיו הקרובים של שורד השבי מתן צגואנקר עוררה התרגשות, אבל ב"לפנצאון" בוחנים את הדברים במשקפיים ישיבתיים. "החופה תהיה כנראה תחת כיפת השמיים," מעיר מנס בציניות, "בכל זאת, אמא שלו עשתה מספיק שעות בהפגנות בחוץ כדי להתרגל ללוקיישן". למרות השמחה, למנס יש תנאי אחד וברור לאימות הידיעה: "אני צריך לראות מודעת מאורסים ב'יתד נאמן' עם התאריך של היום, אחרת הכל פייק".

אילון מאסק בשירות עיריית בני ברק?

העימות בטוויטר בין אילון מאסק למנכ"ל ריינאייר הגיע לשיא, ומאסק, שכנראה "עף על עצמו" יותר מהחלליות שלו, כבר שוקל לקנות את החברה. התוצאה? כרטיסים ב-14 אירו. מי יקפוץ על המציאה? לפי מנס, עיריית בני ברק כבר בדרך לאיטליה: "הם חייבים לבדוק שם איזו נדנדה או משהו... אילון, אם אתה שומע, אנחנו צוחקים עליך - בוא תקנה גם אותנו".

בין הכלא לישיבה: הביקור של פרוש

חבר הכנסת פרוש הגיע לבקר את עצורי עולם התורה והזדעזע מהתנאים. "אבא שלי וסבא שלי לא חלמו על תנאים כאלה," אמר פרוש, אבל למנס יש תזכורת עבורו: "מתי היית לאחרונה בישיבה? התנאים בכלא פלוס-מינוס אותו דבר". בתגובה לאמירה של פרוש ש"צריך לעשות את זה יותר", גורמי החוק מסרו לו מסר מרגיע: "תמשיך להסתובב עם גולדקנופף, ואנחנו כבר נדאג שתגיע לפה יותר".

המבוקש שרצה סלפי והפולני שחיפש מקלט

בהמשך הפינה, הם סוקרים את הפושע מאוהיו ששלח למשטרה תמונה משופרת שלו ("התבלבל בין ניידת לשדכנית") ואת שר המשפטים הפולני שברח להונגריה בעקבות הרפורמה. "הונגריה סידרה לו מקלט פולני אמיתי - חשוך, עם כיסא בצד, כדי שיוכל לשבת ולסבול בנחת," מסכמים השניים.