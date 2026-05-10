עולם הטכנולוגיה כמרקחה: אחד המאבקים המשפטיים המרתקים והיקרים ביותר בהיסטוריה המודרנית יצא לדרך. במוקד הסכסוך עומד אלון מאסק, האיש העשיר בעולם ומי שנחשב לאחד המייסדים של מהפכת הבינה המלאכותית, שתובע את חברת 'OpenAI' – זו שהביאה לעולם את ChatGPT – ואת העומד בראשה, סם אלטמן.

בשיחה מיוחדת באולפן "כיכר השבת" עם משה מנס, מנתח כתב המשפט והטכנולוגיה אלחנן טוויג את שורשי הסכסוך, את האינטרסים הנסתרים ואת החשש הגדול מהיום שבו המכונה תעלה על האדם.

החלום שהפך לעסק: כך הכל התחיל

בשנת 2015, אלון מאסק וסם אלטמן הקימו את OpenAI. החזון היה ברור ומוצהר: הקמת ארגון ללא מטרות רווח (עמותה, במושגים המוכרים לנו), שמטרתו לפתח בינה מלאכותית שתועיל לאנושות כולה, ללא מניע של רווח אישי.

"הרעיון היה לעשות טוב לעולם", מסביר טוויג. "אלא שכבר מההתחלה היו רמזים למאבקי כוחות. נקודת המפנה הגיעה ב-2017, בטורניר משחקי מחשב בינלאומי בסטדיון מול 20,000 איש. המערכת שפיתחו ב-OpenAI הצליחה לנצח את השחקנים הטובים בעולם. זה היה רגע של פריצת דרך, ושם, לפי הטענות, מאסק התחיל להבין שיש כאן פוטנציאל מסחרי אדיר".

הפרידה וה"בגידה" לכאורה

ב-2018 עזב מאסק את הדירקטוריון של OpenAI. התירוץ הרשמי היה ניגוד עניינים עם חברת 'טסלה', אך מאחורי הקלעים רחשו חילוקי דעות קשים. מאז, החברה עברה שינוי דרמטי: ממודל של "ללא כוונת רווח", היא הפכה לחברה עסקית לכל דבר. ענקית הטכנולוגיה 'מיקרוסופט' השקיעה בה עשרות מיליארדים, והשווי שלה זינק לסכומים דמיוניים של מאות מיליארדי דולרים.

מאסק, שבינתיים הקים חברת AI מתחרה בשם 'גרוק' (Grok), טוען כי השותפים לשעבר בגדו בערכי היסוד. בתביעה שהגיש ב-2024, הוא דורש לא פחות מ-150 מיליארד דולר – לא לכיסו הפרטי, אלא שיועברו לצדקה. בנוסף, הוא דורש לפרק את המבנה הנוכחי של החברה ולהחזיר אותה למתכונתה המקורית כארגון ללא מטרות רווח.

"הפחד הכי גדול: שה-AI ישתלט על העולם"

אבל המשפט הזה הוא הרבה יותר מסכסוך על כסף. טוויג מסביר כי בתוך כותלי בית המשפט נחשפים הדברים שבאמת צריכים להדאיג אותנו: "מאסק מנסה להפחיד את העולם מפני מה שנקרא AGI – בינה מלאכותית ברמה הגבוהה ביותר, כזו שיש לה הכרה עצמית ויכולת לשלוט באנושות. הוא טוען ש-OpenAI מתעסקת באש ומפתחת כלים מסוכנים בלי פיקוח".

למרות הדרמה, המומחים סקפטיים לגבי סיכויי ההצלחה של מאסק. "ההימורים בעולם נעים סביב 30-40 אחוזי הצלחה", מציין טוויג. "זה נשמע הרבה, אבל רוב הסיכויים שהוא לא יקבל את כל מבוקשו".

סוף עידן המונופול של גוגל?

מעבר להיבט המשפטי, הריאיון שופך אור על המהפכה הצרכנית. אם בעבר גוגל החזיקה במונופול מוחלט על חיפוש המידע, הרי שהבינה המלאכותית שינתה את הכללים.

"אנחנו כבר כל כך רגילים ל-AI, ששכחנו שעד לפני רגע גוגל הייתה הכתובת היחידה", אומר טוויג. היום, משתמשים רבים עוברים לשאול את הצ'אט במקום לחפש במנוע החיפוש המסורתי. "גם גוגל הבינו את זה והכניסו את ה-AI לתוך החיפוש הרגיל שלהם, כדי להחזיר את הגולשים".

השורה התחתונה

האם אלון מאסק יצליח לעצור את הרכבת של OpenAI? האם נראה 150 מיליארד דולר מחולקים לצדקה? ומה יחשפו העדויות של המקורבים ביותר למאסק שיעלו על דוכן העדים?

המשפט צפוי להימשך ולספק כותרות נוספות בשבועות הקרובים. "זה התפוח אדמה הכי לוהט שיש היום", מסכם טוויג. אנחנו ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן.