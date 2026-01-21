היום ב"דבר ראשון", הרוחות סערו מהרגע הראשון. המגישים, משה מנס ויוסי סרגובסקי, ויתרו על החיוכים הרגילים לטובת דיון כואב ונוקב על המציאות המדממת ברחובות בימים האחרונים.

האם דם חרדי הפך להפקר?

הדיון נפתח סביב סרטוני הדריסה המזעזעים שהופצו ברשתות החברתיות, בהם נראה נהג אוטובוס דורס מפגין ברחוב קוממיות וג'יפ שפוגע במפגינים בגולדה מאיר.

יוסי סרגובסקי לא חסך בביקורת: "נהיה לגיטימי לחלוטין לדרוס אנשים כי אלו אזרחים סוג ב'. אני רוצה לראות את המשטרה עוצרת את הנהג הזה. זה נראה כמעט כמו רצח. יש שם שניות ארוכות שהנהג רואה את הבן אדם על הכביש ופשוט לא עוצר".

מנגד, משה מנס הציג זווית מורכבת יותר, תוך שהוא מגנה את האלימות מצד המפגינים: "אנחנו רואים חוליגנים ששוברים מראות לנהגים, שזורקים אבנים על פרשים. גדולי ישראל מעולם לא הורו לצאת ולפעול באלימות כזו. אנשים מפחדים לפתוח את הפה ולהגיד למפגינים האלו: 'אתם חוליגנים, אתם משחירים את כל הציבור. אם דם החרדים היה מופקר, היו לנו 200 נדרסים בכל הפגנה של הקיצונים'".

הטרגדיה השקטה: "הבת שלי בטראומה, מפחדים לחזור הביתה"

במהלך התוכנית נחשף סיפורם של זוג צעיר המתגורר בעיר חרדית, שחייהם הפכו לסיוט בגלל טעות בזיהוי של כוחות הביטחון. לפי הדיווח, שוטרים או אנשי שב"כ פשטו על ביתם בטעות, שברו את הדלת והותירו את האישה, שנמצאת לפני לידה, בחרדה עמוקה.

"האימא מספרת שהבת שלה בטראומה נוראית ולא רוצה לחזור לבית," שיתף מנס. "הם אנשים חמודים ומתוקים שאין להם קשר לכלום. אף אחד לא התנצל, אף אחד לא בא לתקן את הנזק. הם פשוט מפחדים על החיים שלהם". המגישים פנו לציבור הגולשים בבקשה לסייע לזוג בו האישה בחודש התשיעי להריונה, לצאת לנופשה לכמה ימים".

הזירה הבינלאומית: טראמפ נגד איראן ומקרון

לאחר העיסוק בנושאי הפנים, עברו המגישים לנתח את המתרחש בוושינגטון. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך בקו התקיף שלו ודורש מהצבא תוכניות תקיפה "משמעותיות יותר" נגד איראן.

בסגנונו הייחודי, טראמפ גם לא היסס להשפיל את נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כשהדליף הודעות שבהן מקרון לכאורה מנסה "להתחנף" אליו. "טראמפ הוא טראמפ," ציינו המגישים, "אצלו הכל בגדול, בלי מחסום לפה, והוא לא סופר אף אחד בדרך להחזיר את ההרתעה".

יוקר המחיה וההילולה: כמה עולה עראק בנתיבות?

לסיום, נגעו המגישים בנושאים שקרובים לכיס של כולנו. לקראת הילולת הבבא סאלי, עלה נושא המחירים המופקעים של בקבוקי הערק והשתייה.

כמו כן, עלה לדיון המהלך של שר הכלכלה ניר ברקת בנוגע למוצרים בפיקוח. "אנשים קונים דברים לא בריאים כמו נוטלה ומתלוננים על המחיר," אמר סרגובסקי, "ברקת מנסה להכניס מוצרים בריאים לסל, אבל הציבור הישראלי עדיין שבוי במותגים היקרים".

