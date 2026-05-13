כיכר השבת
אשרי העם שצה"ל לו?!

אריה יואלי: "יש שני ציבורים שלא חוגגים את היום הזה, השמאלנים והחרדים"

בעוד המגזר הדתי-לאומי צובע את הבירה בלבן וחוגג את "אתחלתא דגאולה", ברחוב החרדי שומרים על שגרה ומקסימום עולים לקבר שמואל הנביא | עורך אתר 'סרוגים', אריה יואלי, התיישב לשיחה טעונה עם משה מנס בתוכנית 'דבר ראשון' כדי להבין: למה החרדים לא חוגגים ועל מה צריך להודות (דבר ראשון)

בירושלים מתחילים להתארגן, דגלים ופרסומים על אירועים וחגיגות יום ירושלים שחל ביום יום שישי. כ"ח אייר. אבל בעוד שבציבור הדתי לאומי מדובר ביום חג, במגזר החרדי התחושה היא שמדובר ביום רגיל לחלוטין. הפער הזה עמד במרכזו של דיון מרתק בין מגיש התוכנית משה מנס לבין עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי.

"חפרו קברים על הדשא בתל אביב"

יואלי פתח בתזכורת היסטורית מצמררת לימים שקדמו למלחמת ששת הימים, ימי ההמתנה המתוחים. מבחינתו, מי שלא מבין את הנס, פשוט שכח את העובדות: "אנשים שכחו את האווירה של תשכ"ז. חפרו קברים בגני יהושע בתל אביב, על הדשא הירוק, כי ציפו לעשרת אלפים הרוגים. היתה אווירה שהולכים למות, ודיברו על זה שהאחרון יכבה את האור בנתב"ג".

מבחינת יואלי, יום ירושלים הוא לא אירוע פוליטי, אלא "חנוכה מודרני". "מי שמסייר היום בכותל – הכל בזכות המלחמה הזאת", הוא מזכיר.

הקונפליקט: הכרת הטוב או "כוחי ועוצם ידי"?

משה מנס לא נשאר חייב והציף את הנקודה הכואבת: למה הציבור החרדי, שחי על נסים ותפילות, מסרב לקחת חלק בחגיגה?

"התשובה האמיתית היא שיום ירושלים לא נועד רק להודות לקב"ה", טען מנס. "הוא נועד גם להגיד 'המדינה', 'הצבא', 'כוחי ועוצם ידי'. בציבור החרדי חוששים שהחג הזה מחליף את ההלכה והדינים בלאומיות חילונית".

יואלי, מצדו, טוען שהטיעון הזה כבר פחות רלוונטי בעידן שאחרי השביעי באוקטובר. "פעם היו חילונים שניסו לעשות מהיהדות חילונות. היה בצעדות של 'אשרי העם ש לו' היום אף אחד לא אומר 'כוחי ועוצם ידי'. המלחמה האחרונה הראתה לנו שאנשים עם כפכפים יכולים להוריד אותנו על הברכיים בלי סיעתא דשמיא. אנחנו צריכים גם תפילות וגם צבא – כמו שצריך גם רופא וגם תפילה לרפואה".

"השמאלנים והחרדים באותה סירה"

כשמנס שאל מדוע החרדים לא מצליחים להתחבר ליום הזה, יואלי שלח עקיצה כואבת: "יש שני ציבורים שלא חוגגים את היום הזה: השמאלנים והחרדים. השמאלנים לא חוגגים בגלל ה'כיבוש', והחרדים? אני לא יודע להסביר איך אדם רואה ניסים מול העיניים ולא חוגג".

בתגובה, הבהיר מנס כי הציבור החרדי לא מתעלם מהתאריך, אלא פשוט "מייהד" אותו ובורח מהסממנים הלאומיים. ועל כך הגיב יואלי שאכן בעוד הסרוגים נוהרים לכותל, אלפי חרדים עולים לקבר שמואל הנביא (שיום פטירתו חל בכ"ח באייר). "החרדים, במקום ללכת לכותל, נוסעים לצפון ירושלים לנבי סמואל. שם הם מתפללים".

מי נשאר לחגוג?

אחת הנקודות המפתיעות בשיחה הייתה ההסכמה שיום ירושלים הפך ל"יום מגזרי", שגם החילונים המובהקים נטשו. יואלי סיכם זאת באמירה נחרצת: "החילונים לא באמת חוגגים את יום ירושלים. תלך לחגיגות ותראה שאין שם חילונים. נשארה רק 'יחידת העילית' של עם ישראל – שהיא גם ציונית וגם דתית".

השורה התחתונה למרות חילוקי הדעות על נוסח ה"הלל" או הנפת הדגל, נראה שגם בתוך הוויכוח, יש הבנה של גודל האירוע. מנס סיכם בנימה אישית: "אנחנו מסכימים שזה יום של הודאה. גם אני כחרדי, בוודאי שיש על מה להודות על הניסים שהקב"ה עשה".

אולי אנחנו לא לובשים עניבה, אבל על העובדה שהכותל בידינו – גם בבני ברק יודעים להגיד 'מזמור לתודה'.

צה"לאמונההעיר העתיקהיום ירושליםהציבור החרדיניסיםדתי לאומימלחמת ששת הימיםשחרור הכותל

החרדים לא חוגגים את יום ירושלים, יום בו מזרח העיר עבר מהשלטון הירדני לשלטון החילוני הישראלי, מטרת הקמת המדינה היא עקירת הדת ויצירת עם חדש ללא שמירת התורה והמצוות, ולכן שלטון חילוני על ירושלים לא משמח את הציבור החרדי שנאמן לה' ולתורתו.
אברך בן תורה מבני ברק
אני שמח ביום ירושלים !! על הזכות להתפלל בכותל עם תפילין סידור וספר תורה!! בשונה מכל השנים ששלטו שם זדים אני שמח על נס ההצלה הגדול שכנראה אתה לא יודע עליו הרבה!! אם אתה לא שמח אז אל תניח תפילין בכותל ואל תפתח שם סידור!!! הירדנים וקודמיהם לא הרשו זאת!!! וכן, אני גם שמח ומודה לה' שרק בישראל יום שבת
צבי הירש
אלו ואלו כפויי טובה כלפי הקב"ה שפדה את עמו ממוות והשיב את בניו לנחלתם, על ידי נס גלוי של מעטים נגד רבים.
קלמן
אין יהודי חרדי שגר בעיר העתיקה שלא שמח מאד .. ורוב תושבי הרובע חרדים יראים ושלמים
צביקי

