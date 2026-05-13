בירושלים מתחילים להתארגן, דגלים ופרסומים על אירועים וחגיגות יום ירושלים שחל ביום יום שישי. כ"ח אייר. אבל בעוד שבציבור הדתי לאומי מדובר ביום חג, במגזר החרדי התחושה היא שמדובר ביום רגיל לחלוטין. הפער הזה עמד במרכזו של דיון מרתק בין מגיש התוכנית משה מנס לבין עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי.

"חפרו קברים על הדשא בתל אביב"

יואלי פתח בתזכורת היסטורית מצמררת לימים שקדמו למלחמת ששת הימים, ימי ההמתנה המתוחים. מבחינתו, מי שלא מבין את הנס, פשוט שכח את העובדות: "אנשים שכחו את האווירה של תשכ"ז. חפרו קברים בגני יהושע בתל אביב, על הדשא הירוק, כי ציפו לעשרת אלפים הרוגים. היתה אווירה שהולכים למות, ודיברו על זה שהאחרון יכבה את האור בנתב"ג".

מבחינת יואלי, יום ירושלים הוא לא אירוע פוליטי, אלא "חנוכה מודרני". "מי שמסייר היום בכותל – הכל בזכות המלחמה הזאת", הוא מזכיר.

הקונפליקט: הכרת הטוב או "כוחי ועוצם ידי"?

משה מנס לא נשאר חייב והציף את הנקודה הכואבת: למה הציבור החרדי, שחי על נסים ותפילות, מסרב לקחת חלק בחגיגה?

"התשובה האמיתית היא שיום ירושלים לא נועד רק להודות לקב"ה", טען מנס. "הוא נועד גם להגיד 'המדינה', 'הצבא', 'כוחי ועוצם ידי'. בציבור החרדי חוששים שהחג הזה מחליף את ההלכה והדינים בלאומיות חילונית".

יואלי, מצדו, טוען שהטיעון הזה כבר פחות רלוונטי בעידן שאחרי השביעי באוקטובר. "פעם היו חילונים שניסו לעשות מהיהדות חילונות. היה בצעדות של 'אשרי העם שצה"ל לו' היום אף אחד לא אומר 'כוחי ועוצם ידי'. המלחמה האחרונה הראתה לנו שאנשים עם כפכפים יכולים להוריד אותנו על הברכיים בלי סיעתא דשמיא. אנחנו צריכים גם תפילות וגם צבא – כמו שצריך גם רופא וגם תפילה לרפואה".

"השמאלנים והחרדים באותה סירה"

כשמנס שאל מדוע החרדים לא מצליחים להתחבר ליום הזה, יואלי שלח עקיצה כואבת: "יש שני ציבורים שלא חוגגים את היום הזה: השמאלנים והחרדים. השמאלנים לא חוגגים בגלל ה'כיבוש', והחרדים? אני לא יודע להסביר איך אדם רואה ניסים מול העיניים ולא חוגג".

בתגובה, הבהיר מנס כי הציבור החרדי לא מתעלם מהתאריך, אלא פשוט "מייהד" אותו ובורח מהסממנים הלאומיים. ועל כך הגיב יואלי שאכן בעוד הסרוגים נוהרים לכותל, אלפי חרדים עולים לקבר שמואל הנביא (שיום פטירתו חל בכ"ח באייר). "החרדים, במקום ללכת לכותל, נוסעים לצפון ירושלים לנבי סמואל. שם הם מתפללים".

מי נשאר לחגוג?

אחת הנקודות המפתיעות בשיחה הייתה ההסכמה שיום ירושלים הפך ל"יום מגזרי", שגם החילונים המובהקים נטשו. יואלי סיכם זאת באמירה נחרצת: "החילונים לא באמת חוגגים את יום ירושלים. תלך לחגיגות ותראה שאין שם חילונים. נשארה רק 'יחידת העילית' של עם ישראל – שהיא גם ציונית וגם דתית".

השורה התחתונה למרות חילוקי הדעות על נוסח ה"הלל" או הנפת הדגל, נראה שגם בתוך הוויכוח, יש הבנה של גודל האירוע. מנס סיכם בנימה אישית: "אנחנו מסכימים שזה יום של הודאה. גם אני כחרדי, בוודאי שיש על מה להודות על הניסים שהקב"ה עשה".

אולי אנחנו לא לובשים עניבה, אבל על העובדה שהכותל בידינו – גם בבני ברק יודעים להגיד 'מזמור לתודה'.