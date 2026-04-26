מבית ישראל לרכבת הקלה: המשבר שמטלטל את העיר

תכנית האקטואליה הפופולרית "דבר ראשון" נפתחה השבוע בסערה, כאשר על השולחן עלו נושאים המעסיקים את המגזר החרדי והציבור הישראלי כולו – החל מבעיות תברואה מקומיות ועד לדרמות פוליטיות חובקות עולם.

אריה קינג למערכת "דבר ראשון": "אל תפנו לכיכר – תתקשרו אליי ישירות"

אחד הנושאים הבוערים שעלו בתוכנית הוא ה"עונש הקולקטיבי" שחווים תושבי שכונת בית ישראל בירושלים. ישראל מאיר הציג מקרה בו עיריית ירושלים נמנעה מפינוי אשפה במשך שבוע שלם בשל חיתול שנזרק למחולה הלא נכונה.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק התברואה, אריה קינג, שהתארח בתוכנית, הפתיע את המאזינים כאשר פרסם את מספר הטלפון האישי שלו (054-3331058) וקרא לתושבים: "אני לא צריך לשמוע על בעיות דרך הרשתות. אם יש בעיה – צרו איתי קשר ישירות. ירושלים צריכה להיות נקייה, ואחר כך נטפל בעבריינים".

קינג התייחס גם לוונדליזם המתמשך סביב עבודות הרכבת הקלה ברחוב ירמיהו ובאזור גאולה: "הגיע הזמן להוריד את הכפפות. מי שגורם נזק של מאות מיליונים לקו שמחבר בין הדסה והאוניברסיטה למרכז העיר, צריך להישלח לכלא לשנים. זה לא מאבק נגד חרדים, זו פגיעה בכלל תושבי העיר".

דובים שחורים בקרית ספר? המאבק המפתיע של משה מנס

רגע של אתנחתא נרשם כאשר ישראל מאיר חשף את ה"שיגעון" החדש של שותפו להגשה. מנס, כך מתברר, מוביל קמפיין נגד "ציד דובים שחורים", ואף הדביק מדבקה בנושא על דלת ביתו במודיעין עילית. "המציאות היא שבאזור מודיעין עילית לא צדו דובים שחורים כבר שנים", התלוצץ מנס, "אנחנו רוצים לשמור עליהם חופשיים".

בין שריפות למתנדבים: זעקה לבטיחות במודיעין עילית

התוכנית עסקה בהרחבה בגל השריפות במודיעין עילית, כולל השריפה הקשה בישיבה בה נשרפו תפילין ושריפת "הרכבת". מנס תיאר את המראות הקשים של מבני ה"פנאלית" (קלקר עטוף ברזל) שנדלקים בתוך שניות: "זה עומד להיגמר באסון. מבנים ללא גלאי עשן וללא תקינה הם מלכודות מוות".

במהלך השידור הוכרז על תרומה של חמישה גלאי עשן לישיבות במודיעין עילית, וקריאה לציבור להצטרף לקמפיין מציל חיים בנושא.

"סכין היא כלי רצח": כאב על מותו של בנימין זלקה ז"ל

מגישי התוכנית לא יכלו לעבור לסדר היום על הרצח הנורא של בנימין זלקה, צעיר בן 21 שנרצח בפתח תקווה לאחר שביקש מנערים להפסיק לרסס עליו ספריי שלג. "זה רצח כל כך מיותר", אמר מנס בכאב. בשיחה עלתה התופעה המדאיגה של "עברייני צעצוע" במגזר – נערים שנפלטו ממסגרות ומסתובבים עם סכינים. "הבעיה היא שהם לא חושבים על כך שברגע אחד החיים שלהם נהרסים וחיים אחרים נגדעים".

אסקפיזם בספירת העומר: מה עושים המוזיקאים ב"בין הזמנים"?

לקראת סיום, אירח ישראל את המוזיקאים אבי רימי ויאיר בודנר, האחראים על פרויקט "ממתק לשבת". השניים סיפרו על השגרה בימים אלו שבהם אין חתונות: "זה הזמן שלנו לעבוד באולפנים על חומרים חדשים לעונת הקיץ. בזמן שהזמרים לא מופיעים, הם רצים להקליט". הם רמזו על הפתעות צפויות בהמשך הקיץ והתייחסו להצלחה הגדולה של הלהיט "ידיד נפש" עם ביני לנדאו.

הסיפור שמאחורי ה"פרגון": המלון שהחזיר את הכסף

משה מנס שיתף בסיפור אישי מרגש: ערב שבת אחת הוא נאלץ לבטל שהות במלון "מיאמי ביץ'" בנתניה ברגע האחרון עקב הקפצה לאירוע חירום של זק"א (חיפוש אחר הטובעים בכינרת). למרות שהתשלום כבר בוצע, בעל המלון, אבי, החזיר לו את הכסף במלואו. "מקום אסתטי, מטופח, אבל מעל הכל – עם לב ענק. זה ממש לא מובן מאליו בתחום הזה", סיכם מנס.

התוכנית נחתמה בפנינת "הדף היומי" עם הרב אסף רצון על מסכת מנחות, שהזכיר לכולנו שגם המוחות הגדולים ביותר זקוקים לסימנים כדי לזכור את התורה.