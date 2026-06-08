יום מתוח עובר על כוחותינו, אבל בתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס, מצליחים כרגיל להביא את הזוויות הכי מרתקות, מפתיעות ולפעמים גם המשעשעות של המציאות המורכבת. מהמזרח התיכון הבוער ועד למטבח הביתי – אספנו לכם את רגעי השיא מהתוכנית האחרונה.

"מלחמת עולם שלישית - או שלום תוך יומיים"

גולת הכותרת של התוכנית הייתה ללא ספק הריאיון הבלעדי והסוער עם מי שמציג את עצמו כ"מומחה מספר אחת למזרח התיכון, איראן וטראמפ" – הפרופסור מקסימיליאן בלוני (ראש הקתדרה למדעי ההתנהגות ואנומליות של הזמן).

אם ניסיתם להבין לאן המצב הביטחוני הולך, הריאיון הזה בעיקר ישאיר אתכם פעורי פה, או פשוט מחויכים מהפרשנות שלא מפסיקה לסתור את עצמה.

המציאות לפי הפרופסור: "אנחנו דוהרים במהירות שיא לקראת מלחמת עולם שלישית בלתי נמנעת... מצד שני, הסכם השלום כבר סגור וחתום מאחורי הקלעים! תוך יומיים כולם פה יושבים לחומוס בדמשק ובטהרן".

כשמשה המגיש ניסה לאתגר אותו ותהה כיצד מצד אחד הוא טוען שחיזבאללה הושמד לחלוטין ומצד שני שיש להם ארסנל מפלצתי שיכול להחזיק חצי יובל, השיב הפרופסור בביטחון: "אתה מנסה לנתח את המזרח התיכון בכלים מיושנים. אני אף פעם לא טועה".

התחזית הסופית שלו? "זה יקח חודשיים, אבל תוך יומיים סיימנו". הבנתם? גם אנחנו לא.

הבכיר הדתי נחרץ: הכל מתוכנן

עוד התארח באולפן נתנאל אייזק – מנחה תוכנית כיפות ברזל של באתר סרוגים ומי ששנים רבות שימש בתפקידים ציבוריים במשרדי הממשלה השונים שסובר שכל מה שקורה בעולם מתוכנן ומחושבן מראש ע"י טראפ "יש לו תוכנית סדורה, זה התחיל בוונצואלה, איי גרינלנד וגם עכשיו כל התקיפות וחילופי המהלומות אושרו ונעשו בידיעתו"

איך ישראל מצליחה לנטרל את מערכות ההגנה ומה זה פטרוכימי

בנוסף, בעקבות הכותרות האחרונות, הכתב הטכנולוגי של התוכנית, אלחנן טווג, עשה סדר במושגים וירד לעומקם של דברים: אילו מערכות הגנה יש לאירנים ואיך ישראל מצליחה לנטרל אותם, וגם מה זה בדיוק מפעל פטרוכימי, איך הוא עובד ומדוע הוא נמצא כל הזמן בלב העניין הציבורי והביטחוני?

רץ ברשת: "צרות של אחרים" בחצי האי ההודי

בפינת הוידאו הפופולרית, לקח אותנו משה למסע רחוק – עד להודו הרחוקה. אומרים שאין כמו לראות צרות של אחרים כדי לקבל קצת פרופורציות ולהירגע, והסרטונים הבאים בהחלט עושים את העבודה ומזכירים לנו בעיקר להגיד תודה על מה שיש (ולנסוע בזהירות!).

קרב ענקים: שני שוורי זבו עצבניים באמצע הרחוב שהחליטו ללכת מכות וגרמו לעוברים ושבים לנוס על נפשם.

כאוס מוטורי: תאונות ריקשות שלומיאליות במיוחד בכבישים הצרים.

כמעט אסון: תאונת רכבת קלה שנגמרה בנס, ותזכורת חשובה לכולנו – סעו בזהירות, במיוחד ליד משאיות!