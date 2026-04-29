הדיון על הילולת הרשב"י במירון השנה הולך ומלהיט את הרוחות ברחוב החרדי. מצד אחד - איומי הטילים של חיזבאללה והחשש הממשי לחיי אדם, ומצד שני - תחושת קיפוח עמוקה מול אירועי ענק אחרים שמתקיימים בצפון תחת אש. בריאיון נוקב בתוכנית "דבר ראשון", התארח איש המערכת יוסי חיים מימון לשיחה כנה עם משה מנס על המקום שבו האמונה פוגשת את המציאות הביטחונית המורכבת.

"זה לא 'מסיבה', זה בנפש שלנו"

מימון פתח בהסבר לצופה שלא מבין את עומק הקשר של החסיד הממוצע למירון: "אולי אני לא נראה מחובר, אבל אני נוסע למירון שנים, עוד לפני שהכל היה מסודר. בשבילי ובשביל אלפי חסידים, להגיע לציון במירון זה משהו בנפש. ראינו את זה בשנת הקורונה – אנשים הלכו שלוש וארבע שעות ברגל דרך היערות רק כדי לגעת בציון. יש כאן תשוקה שאי אפשר להסביר במילים".

לדבריו, הניסיון לצייר את ההילולה כעוד "אירוע" הוא שורש הבעיה: "יש זילות מסוימת מצד המערכת. אומרים 'יאללה, כולה הילולה של רב'. אבל אם היו אומרים לאוהדי כדורגל לראות את המשחק בטלוויזיה, הם היו משתגעים. הם רוצים לחוש את המגרש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, החסיד רוצה את קרבת הצדיק".

האפליה הזועקת: חיפה מול מירון

במהלך הריאיון עלתה השאלה הכואבת על האכיפה הבררנית. "למה בחיפה ובצפון מקיימים משחקי כדורגל עם אלפי אנשים, ואצלנו מגבילים ל-1,500 איש בלבד?", תהה מימון.

מנס הסכים עם התחושה הקשה: "היה אפשר בתקציב הענק הזה למגן את המקום יותר. היה אפשר לעשות נגלות של 4,000 איש עם כרטיסים מסודרים. הבעיה היא שלא באמת סופרים את הציבור החרדי. אם זה היה חשוב למדינה, היו מוצאים פתרון יצירתי ולא פשוט סוגרים את השערים".

אחת הנקודות הטעונות ביותר בראיון הייתה סוגיית ה"מקורבים" שמצליחים להסתנן להר גם תחת הגבלות מחמירות. מימון לא חסך בביקורת: "למה הוא כן וילד מבני ברק או מחסידות אחרת לא? בגלל שאתה מקושר? זה כואב וזה מרגיז. אם יש סכנה – היא לכולם. אם יש אישור – הוא צריך להיות שוויוני".

"תרבות הסמוך": עלינו להיזהר פי שתיים

לצד הביקורת על המדינה, מנס, שמכיר מקרוב את עולם ההצלה, קרא לציבור החרדי לבדק בית: "הבת שלי שאלה אותי פעם: 'אבא, למה אתה הולך רק לטביעות של חרדים?'. התשובה כואבת – חרדים טובעים פי שלוש, ונהרגים יותר בתאונות ביתיות. תרבות ה'סמוך' אצלנו גדולה מדי".

מימון הוסיף כי האיום מלבנון הוא ממשי: "חיזבאללה שומע על ההילולה בדיוק כמונו. הם מחכים להתקהלות כזו. זה מסוכן באמת, ואנחנו חייבים לשמור על חיי אדם מעל הכל".

לסיכום, מימון קרא למדינה ולמשטרה לשנות גישה: "צריך שוטרים שמבינים את הנשמה של החסיד. כששוטר לא דתי צועק על חסיד 'יא טיפש', מתחילות הדחיפות. כשיש הבנה הדדית, הכל נראה אחרת. בואו ניפגש באמצע – תנו נגלות של 3,000 או 4,000 איש בצורה מסודרת, תבינו את הלהט, אבל תשמרו עלינו. זה אפשרי, רק צריך לרצות".