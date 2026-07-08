בסערת הימים האלו, כשהכותרות רודפות זו את זו, תוכנית האקטואליה החדשה של 'כיכר השבת' – "דבר ראשון" בהגשת העיתונאי משה מנס ואושית הרשת שוקי סלומון, מביאה לכם את כל מה שבוער, מעניין וחשוב במגזר ומחוצה לו. בתוכנית קצבית, מרתקת וללא פילטרים, מנס וסלומון צוללים אל מאחורי הקלעים של הכותרות הדרמטיות ביותר.

"לוחמים במיסיונריות": בתי הקפה שצריך להיזהר מהם

במוקד התוכנית היום, אירחו השניים לראיון כאוב ומטלטל את הרב בנימין קליגר, שיצא בתוכנית באזהרה חסרת פשרות מפני תופעה מדאיגה שהולכת וצוברת תאוצה: בתי קפה מסווגים המשמשים כרשתות לפעילות מיסיונרית מתוחכמת המיועדת לצוד נפשות יהודיות. הרב קליגר חשף את שיטות הפעולה והסביר כיצד מקומות תמימים למראית עין הופכים למלכודת רוחנית. ואלו הכותרות בהרחבה:

1. טראמפ באנקרה: "הם חלאות, צריך לחסל את הסרטן האיראני"

יאיר נתניהו החליף את שמו יאיר טוקר | 18:17

העולם כולו עקב בדריכות אחר ביקורו הדרמטי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באנקרה לרגל פסגת נאט"ו. טראמפ, בסגנונו הייחודי והבלתי מתפשר, הודיע על סיום הפסקת האש ותקף בחריפות חסרת תקדים את המשטר באיראן: "הערב תקפנו בכוח את האנשים החולים מאוד באיראן. גרמנו להם קשה, פי 20 ממה שהיה קודם. הם נבלים, אני שונא אותם". הנשיא הזועם התייחס גם לניסיונות החיסול נגדו בבאטלר ובמאר-א-לאגו ואמר: "הם רוצים לחסל אותי. נשיב להם בעוצמה".

2. חשיפת 'כיכר': המהפכה השקטה של הסמינרים בבית שמש

פרסום ראשון ב'כיכר השבת' חושף כי המאבק ארוך השנים על הלגיטימציה של הציבור החרדי-מודרני רושם וי דרמטי. בעוד שבעבר ניתנה הנחיה גורפת וחד-משמעית למנהלי הסמינרים הליטאיים בבית שמש שלא לקבל בשום אופן תלמידות ממוסדות הממ"ח (הממלכתי חרדי) כמו 'נצח', כעת אנו חושפים הנחיה שקטה ודרמטית של אחד מרבניה הבולטים של העיר – הגאון רבי אלימלך קורנפלד שליט"א, רב קהילת הגר"א ברמה א'.

מעדויות שהגיעו לידי 'כיכר השבת' עולה כי ראש מינהל החינוך בעיר, יוסי גולדרינג, אישר שהגר"א קורנפלד הורה למנהלות הסמינרים לאפשר בדיעבד את קבלתן של בנות הממ"ח, ובלבד שהן נמצאו מתאימות לרוח ולסגנון של הסמינר. שינוי מגמה היסטורי במיקרוקוסמוס החרדי.

3. ממוכר מאפים בכולל – לבעלים של חברת 'ארקיע'?

זהו כנראה סיפור ההצלחה המסחרר של השנה: הרב עזרא אונגר, בנש"ק ואברך צעיר בן 36 בלבד, נמצא במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע'. אונגר, שהחל את דרכו ללא כל, ומכר מיני מאפה לאברכים בכולל כדי לכלכל את ביתו, גילה חוש עסקי נדיר, עבר לעסקי הנדל"ן בניו יורק וכיום מגלגל מיליונים.

אך מתברר שלא כולם אוהבים את זה שחרדים באמצעות כסף מקבלים החלטה על שמירת שבת או כשרות "ומה יקרה אם יבוא חילוני עם כסף ויקנה את אלעל ויגרום להם לחלל שבת חלילה" תמה שוקי.

על מה עוד דיברנו בתוכנית?

למה כועסים על שוקי סלומון? הגשת אוכל לחיילים חרדים בשטח עוררה סערה ודיונים ערים ברשת – שוקי ומשה עושים סדר ומגיבים למבקרים. מדעי הפחד: למה החברה שלנו מפחדת מכל דבר, ואיך אפשר באמת לנצח את החרדות הללו?

פינת "רץ ברשת" – כל מה שהצחיק והטריף את הגולשים:

במהלך התוכנית העלו מנס וסלומון את הסרטונים והסיפורים שהפכו לויראליים במיוחד בימים האחרונים:

הדרמה במצרים ואפקט התנ"ך: נבחרת מצרים בכדורגל הודחה במפתיע על ידי ארגנטינה. ברשתות הערביות סוערים בעקבות סרטון רשמי של ההתאחדות המצרית שבו הצהירו כי "הסוד לניצחון" הוא קללת יהודים ונוצרים לפני המשחק. מנגד, אוהד ארגנטינאי שקרא בתנ"ך כדי "לנטרל קסם שחור" הפך לגיבור היום ברשת.

סיפורי מופתים ביוון: משה מנס שיתף בביקורו במנזר "פנאגיה צמביקה" ברודוס, המפורסם בסגולות פרידה ולידה, ועל ה"חוזה" המקומי המרתק של הזוגות שנושעים שם.

הסכנה המסתתרת: מה החביאו האוקראינים לחיילים הרוסים בתוך חבילת שוקולד תמימה למראה?

קורע מצחוק: איך נשמע תרנגול שהחליט להתאמן בחדר כושר?

צפו בתוכנית המלאה בנגן הווידאו שבראש הכתבה.