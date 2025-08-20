אור על דמותו המקובל שדיבר עם רוחות: סיפורו של חכם יהודה פתיה זצוק"ל המקובל שגילה סודות על עולמות הנפטרים, נלחם ברוחות ודיבוקים ועצר את הנאצים להיכנס לארץ ישראל: בתוכנית "דבר ראשון" התארח יוסי עבדו, שסיפר אודות הרב יהודה פתיה זצוק"ל | הראיון המרתק שופך אור נוסף על דמותו יוצאת הדופן של המקובל, שנודע בכוח תפילותיו, תיקוני הנפטרים והוצאת הדיבוקים | צפו בקטע מתוך התוכנית (VOD)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 20:26