המקובל שדיבר עם רוחות: סיפורו של חכם יהודה פתיה זצוק"ל

הרב יהודה פתיה, אחד מהמקובלים המסתוריים והמעניינים ביותר בדורות האחרונים. נולד בבגדד ונודע כבר בילדותו כעילוי עצום. בגיל 17 הוסמך לרבנות, ובהמשך למד קבלה אצל ה"בן איש חי". בגיל צעיר חיבר ספרים מרכזיים בקבלה ובהם יין הרקח ומנחת יהודה ועוד .
חכם יהודה עסק בהוצאת דיבוקים ועריכת "תיקוני נפש" לנפטרים. בספרו רוחות מספרות תיעד שיחות עם נשמות ודיבוקים וגילה סודות על העולם הבא. בין מעשיו המפורסמים – תיקון נשמת נתן העזאתי.
במלחמת העולם השנייה הנהיג תפילות מיוחדות בקברי צדיקים ובירושלים. לפי עדויות, בזכותן נבלם צבאו של רומל לפני שהגיע לארץ ישראל.
חכם יהודה נפטר בכ"ז באב תש"ב ונקבר בהר הזיתים. עד היום רבים נוהגים לעלות לקברו ביום ההילולה, להדליק נר ולהתפלל לישועות ולערוך את תיקון הנפטרים שסידר. זכותו תעמוד לנו. צפו בראיון.
0 תגובות