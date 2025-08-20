כיכר השבת
המקובל שדיבר עם רוחות: סיפורו של חכם יהודה פתיה זצוק"ל

המקובל שגילה סודות על עולמות הנפטרים, נלחם ברוחות ודיבוקים ועצר את הנאצים להיכנס לארץ ישראל: בתוכנית "דבר ראשון" התארח יוסי עבדו, שסיפר  אודות הרב יהודה פתיה זצוק"ל | הראיון המרתק שופך אור נוסף על דמותו יוצאת הדופן של המקובל, שנודע בכוח תפילותיו, תיקוני הנפטרים והוצאת הדיבוקים | צפו בקטע מתוך התוכנית (VOD)

הרב יהודה פתיה, אחד מהמקובלים המסתוריים והמעניינים ביותר בדורות האחרונים. נולד בבגדד ונודע כבר בילדותו כעילוי עצום. בגיל 17 הוסמך לרבנות, ובהמשך למד קבלה אצל ה"בן איש חי". בגיל צעיר חיבר ספרים מרכזיים בקבלה ובהם יין הרקח ומנחת יהודה ועוד .

חכם יהודה עסק בהוצאת דיבוקים ועריכת "תיקוני נפש" לנפטרים. בספרו רוחות מספרות תיעד שיחות עם נשמות ודיבוקים וגילה סודות על העולם הבא. בין מעשיו המפורסמים – תיקון נשמת נתן העזאתי.

במלחמת העולם השנייה הנהיג תפילות מיוחדות בקברי צדיקים ובירושלים. לפי עדויות, בזכותן נבלם צבאו של רומל לפני שהגיע לארץ ישראל.

חכם יהודה נפטר בכ"ז באב תש"ב ונקבר בהר הזיתים. עד היום רבים נוהגים לעלות לקברו ביום ההילולה, להדליק נר ולהתפלל לישועות ולערוך את תיקון הנפטרים שסידר. זכותו תעמוד לנו. צפו בראיון.

