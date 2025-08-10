המלחמה בעזה נמשכת, וברקע מחלוקת בין הדרג המדיני לצבאי. סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל לשעבר, עוזי דיין, אומר בראיון ל'דבר ראשון' כי יש הסכמה על מטרות המלחמה - חיסול חמאס והשבת החטופים - אך המחלוקת היא על הדרך. דיין קורא לכיבוש מלא של עזה והחזקת נקודות שליטה מרכזיות, כדי להפעיל לחץ ישיר על חמאס ולשפר את סיכויי השבת החטופים, ומזהיר שדחייה תביא ללחץ בינלאומי ולשחיקה פנימית.

מנכ"ל משרד התפוצות אבי כהן סקלי - עשה לנו סדר על האזהרות מסע והסביר בראיון חשוב את מה שאתם הטסים לחו"ל צריכים לדעת, וגם למה ההסברה שלנו כל כך גרועה.

יוסי עבדו מגיש בפינת "רץ ברשת" תיעודים מצחיקים לבין הזמנים, צפו.

גרמניה אחת מתומכותיה המרכזיות של ישראל באירופה - הודיעה על השעיית ייצוא ציוד צבאי שעשוי לשמש בלחימה בעזה. הקנצלר פרידריך מרץ, שנחשב לידיד קרוב של ישראל, קיבל את ההחלטה לאחר לחץ בינלאומי ופנימי, בטענה שישראל לא הגבירה את הסיוע ההומניטרי כמתבקש. המהלך מהווה מכה דיפלומטית וכלכלית, שכן גרמניה היא ספקית הנשק השנייה בגודלה של ישראל. עם זאת, בתוך מפלגתו של מרץ כבר נשמעת ביקורת על ההחלטה, מה שמשאיר פתח לשינוי עתידי.

סערה בזירה הפוליטית הפנימית ח"כ מאיר פרוש, יו"ר "שלומי אמונים", פתח בשביתת רעב ומאהל מחאה מול לשכת היועצת המשפטית לממשלה במחאה על מעצר תלמידי ישיבות. פרוש הזהיר כי המשך המעצרים עלול להביא להסלמה חמורה ואף למלחמת אחים בין חרדים לחילונים. שר התקשורת שלמה קרעי הגיע לתמוך, והאשים את היועמ"שית בניסיון להפיל את ממשלת הימין.

אירוע היסטורי בשילה שבבנימין הוצגו ארבע פרות אדומות כשרות שהובאו מטקסס - ממצא נדיר שמצית עניין הלכתי וציבורי. אלפי מבקרים צפויים להגיע במהלך בין הזמנים לצפות בהן ולסייר באתרי המשכן ושילה הקדומה.

המאבק בפשיעה ובשוהים בלתי חוקיים כוחות משטרה, משמר לאומי וכלבנים פשטו על מוקדי סכסוך בלקייה ובחורה, שם נמצאו תחמושת ומחסניות צה"ליות גנובות. יעדים מרכזיים נעצרו. בנוסף, במהלך השבוע נתפסו למעלה מ-350 שוהים בלתי חוקיים וכ-40 חשודים בסיוע. במשטרה הדגישו כי תימשך מדיניות של אפס סובלנות לאמל"ח בלתי חוקי ולפשיעה המאיימת על ביטחון הציבור.