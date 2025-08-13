במסגרת תוכנית "דבר ראשון", יוסי עבדו יצא לבדוק מה עומד מאחורי האריזה החדשה והענקית של ה"מנה חמה" מבית ענקית המזון אוסם.

החברה השיקה לאחרונה גרסה חדשה, גדולה ומרשימה למנה החמה הפופולרית – במחיר של 14.90 ₪. להשוואה, המנה החמה הקלאסית נמכרת סביב 4.90 ₪ בלבד.

הציפייה הטבעית היא לקבל יותר – הרבה יותר – אוכל. אבל בפועל, בדיקה קפדנית שערך יוסי עבדו באולפן, שכללה שקילה מדויקת ומדידת תכולה, העלתה ממצאים מפתיעים.

מעבר לכך, יוסי ערך מבחן טעימות חי באולפן – והתגובות לא תמיד היו נלהבות. האם הגודל באמת עושה את ההבדל?

כדי להשלים את התמונה, הצטרף לתחקיר משה מנס – וחשף לצופים את רשימת המרכיבים שבמנה החמה. בין החומרים המשמרים – הוא הזהיר: "זה אולי נוח, אבל בריא – זה ממש לא".

כל הממצאים, ההפתעות והתגובות – בתחקיר המלא של יוסי עבדו: שקילות, מבחן טעימות, רשימת המרכיבים המלאה – והאם אוסם באמת נותנת יותר, או רק אורזת במארז יותר גדול?

צפו בתחקיר המלא.