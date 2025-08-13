כיכר השבת
מבחן טעימות באולפן

תחקיר המנות החמות: האריזה גדלה והמחיר קפץ, אך האם הכמות באמת שונה? צפו  

במסגרת תוכנית "דבר ראשון", יוסי עבדו יצא לבדוק מה עומד מאחורי האריזה החדשה והענקית של ה"מנה חמה" מבית אוסם, והאם ההבדל שווה את המחיר | וגם: למה משה מנס לא אוכל מנות חמות, ומי הוא זה שיצא שבע ממבחן הטעימות באולפן? | צפו בתחקיר המלא (דבר ראשון)

1תגובות

במסגרת תוכנית "", יוסי עבדו יצא לבדוק מה עומד מאחורי האריזה החדשה והענקית של ה"מנה חמה" מבית ענקית המזון אוסם.

החברה השיקה לאחרונה גרסה חדשה, גדולה ומרשימה למנה החמה הפופולרית – במחיר של 14.90 ₪. להשוואה, המנה החמה הקלאסית נמכרת סביב 4.90 ₪ בלבד.

הציפייה הטבעית היא לקבל יותר – הרבה יותר – אוכל. אבל בפועל, בדיקה קפדנית שערך יוסי עבדו באולפן, שכללה שקילה מדויקת ומדידת תכולה, העלתה ממצאים מפתיעים.

מעבר לכך, יוסי ערך מבחן טעימות חי באולפן – והתגובות לא תמיד היו נלהבות. האם הגודל באמת עושה את ההבדל?

כדי להשלים את התמונה, הצטרף לתחקיר משה מנס – וחשף לצופים את רשימת המרכיבים שבמנה החמה. בין החומרים המשמרים – הוא הזהיר: "זה אולי נוח, אבל בריא – זה ממש לא".

כל הממצאים, ההפתעות והתגובות – בתחקיר המלא של יוסי עבדו: שקילות, מבחן טעימות, רשימת המרכיבים המלאה – והאם אוסם באמת נותנת יותר, או רק אורזת במארז יותר גדול?

צפו בתחקיר המלא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
המנה חמה החדשה היא סדרה מיוחדת לכן היא עולה יותר
רעכעק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר