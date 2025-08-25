תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

היום בתוכנית:

מודעה בפתח הבניין של מגיש התוכנית בבית שמש מעוררת סערה. מה מטרת המודעה והאם היא באה להסתיר טיפול במציאות של פגיעות בילדים?

וגם, איש 'כיכר השבת' שקנה חתול גזעי... למה הוא עשה את זה ולא הסתפק בחתולי הרחוב של עירו הנאורה?

רץ ברשת: תיעוד של אומנות רחוב מדהימה, של תחרות הצעת מיטות והרמת משקולות וגם של מסוק כיבוי צרפתי צולם ומתרסק במים.

כותרות היום:

מה קורה במדינות שאתם אנחנו מנהלים מלחמה בשנתיים האחרונות?

לבנון - נתניהו מוכן לנסיגה מלבנון בתמורה לפירוק חיזבאללה מנשקו עד סוף 2025, על רקע לחץ אמריקני לרסן תקיפות.

סוריה - נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מנהל מגעים עם ישראל להסכם ביטחוני המבוסס על קווי 1974, במטרה לשמר ריבונות ולהחיות שביתת נשק, עם אפשרות עתידית לשלום.

איראן - חשש ממלחמה גובר, אך איראן מוכנה להפחית העשרת אורניום מ-60% ל-20% כדי למנוע סנקציות ותקיפות נוספות.

תימן - תקיפות ישראליות על מתקנים חות'ים בתגובה לשיגורי טילים ורחפנים לעבר ישראל.

עזה - צה"ל מתכונן למבצע קרקעי נרחב ('מרכבות גדעון ב'') לכיבוש העיר עזה, עם אתגר מרכזי במערכת המנהרות של חמאס. תיעודים מראים התעללות של חמאס בעזתים. תקיפה בבית חולים בח'אן יונס גרמה ל-14 הרוגים, כולל עיתונאים.

ישראל שוקלת לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים בתגובה למדיניות צרפת, שגריר ארה"ב בצרפת כינה "אנטי-ציונית ואנטישמית".

עוד בכותרות: שרת התחבורה מירי רגב הודיעה על תקצוב מקטע שוקת-נבטים, אך תנועת רגבים מצביעה על מחלוקות המונעות את סלילת כביש 6 דרום.

צפו בתוכנית המלאה