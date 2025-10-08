תושב מזרח ירושלים הבטיח אתמול שהארץ תרעד ונעצר על ידי המשטרה

תושב מזרח ירושלים בשנות ה- 30 לחייו, נעצר הבוקר (רביעי) לאחר שאמש, פירסם ברשתות החברתיות תכני הסתה ותמיכה בטרור.

בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה וניטור מהיר של חמ"ל התודעה המיוחד של מחוז ירושלים, החשוד אותר וכאמור, נעצר על ידי שוטרי תחנת עוז. בין פירסומיו, החשוד שיתף פירסום של חשבון מסוריה ובו תכני הסתה: "7 באוקטובר הוא היום שבו הארץ תרעד תחת רגלי הציונים. אלו-ים, הבא יום שבו תרפא את לבבות המאמינים, הסר מהם את הדאגות, ותעניק להם הקלה קרובה וניצחון קרוב".

בניטור מהיר של חמ"ל התודעה, נחשף פירסום נוסף שפירסם החשוד לפני מספר חודשים, בו ציין: "אלוהים, הארץ הפכה צרה ומלאה אנחות מדוכאים אומללים, ואין להם תומך מלבדך. לכן, בכוחך הבלתי מנוצח ובעוצמתך הבלתי ניתנת לעצירה, הראה לנו את כוחך כנגד הציונים הרודנים והפושעים, אשר לא ניתן להדוף, להחזירם לאחור או להדוף אותם".

כאמור, בעקבות ניטור תכני הסתה אלה אשר זוהו במרשתת, פעלו שוטרי תחנת עוז לאיתור החשוד והוא נעצר על ידם והועבר לחקירה בתחנה.

במשטרה מדגישים: כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות, ידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו ולא נאפשר פירסום תכני הסתה. חמ"ל התודעה של מחוז ירושלים פועל לנטר, לאתר ולחשוף את המסיתים, והיחידות בשטח מגיעות עד לבתיהם בכל שעה על מנת לעצור אותם. נמשיך לפעול בנחישות, למצות את הדין עם כל אחד מהם, ולהעביר מסר חד וברור: אפס סובלנות להסתה ולתמיכה במחבלים ובארגוני טרור.