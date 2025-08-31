כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

הסיבה שרוב ההשקעות ב-AI נכשלות - והחובשים שעשו סעודת שבת בחמישי

פסיכולוג חילוני באולפן עם מונולוג כואב על הקרע שצריך לעצור | המליונרית שאיבדה את כל הכסף בגלל עצה אחת מטופשת | קריפטו, כן או לא והיכן | סיפורו המרגש של בעל הקורא ממודיעין עילית | תיעודי שופר מתוך עזה עם ד"ת מהדיין הלוחם (דבר ראון)

תוכנית '' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: יוסי עבדו עם דוח MIT שחושף כי 95% מהשקעות ב-AI נכשלות, במקביל יורשת עשירה הפסידה 80 מיליון דולר בקריפטו בשל עצה גרועה מנמרולוגית, מה אנחנו צריכים לדעת בסוגיה.

עוד באולפן הפסיכותרפיסט ופסיכולוג הספורט אלון סגל בשיחת מוטיבציה על ספורט ועל מערכת היחסים הסבוכה עם המגזר החרדי.

בכותרות היום: שמען בריטקוף בטורו "אמרתי לכם" קורא לחשבון נפש. הרב יצחק זילברשטיין מכחיש בתוקף פרסומים בעניין הגיוס. במערכת הביטחון מעריכים כי אבו עוביידה, דובר חמאס, חוסל, מהלך בעל משמעות אסטרטגית ותודעתית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקל קיצור מאסר לעמי פופר כחלק מעסקת חטופים. סיפור מרגש על צעיר חילוני מגדרה שהציל את חייו של סב חרדי ממודיעין עילית.

ורץ ברשת עם תיעודי תקיעות שופר מרגשים מעזה, דיזנגוף ורפיח מסמלים התחדשות לקראת ראש השנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר