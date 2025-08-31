תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
והיום באולפן: יוסי עבדו עם דוח MIT שחושף כי 95% מהשקעות ב-AI נכשלות, במקביל יורשת עשירה הפסידה 80 מיליון דולר בקריפטו בשל עצה גרועה מנמרולוגית, מה אנחנו צריכים לדעת בסוגיה.
עוד באולפן הפסיכותרפיסט ופסיכולוג הספורט אלון סגל בשיחת מוטיבציה על ספורט ועל מערכת היחסים הסבוכה עם המגזר החרדי.
בכותרות היום: שמען בריטקוף בטורו "אמרתי לכם" קורא לחשבון נפש. הרב יצחק זילברשטיין מכחיש בתוקף פרסומים בעניין הגיוס. במערכת הביטחון מעריכים כי אבו עוביידה, דובר חמאס, חוסל, מהלך בעל משמעות אסטרטגית ותודעתית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקל קיצור מאסר לעמי פופר כחלק מעסקת חטופים. סיפור מרגש על צעיר חילוני מגדרה שהציל את חייו של סב חרדי ממודיעין עילית.
ורץ ברשת עם תיעודי תקיעות שופר מרגשים מעזה, דיזנגוף ורפיח מסמלים התחדשות לקראת ראש השנה.
