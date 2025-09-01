אלון סגל, פסיכותרפיסט ויועץ מנטלי לספורטאים, התארח באולפן ושיתף בתובנות על יחסי חרדים-חילונים ועל חשיבות הספורט לחיים בריאים.

סגל, שמגדיר עצמו כחילוני עם שורשים במשפחה מתבוללת לאחר השואה, סיפר כי דווקא ברגעי מצוקה בצבא גילה את האמונה. לדבריו, "האמונה משמרת את העם היהודי. בלעדיה לא היינו קיימים".

הוא הדגיש שהבעיה המרכזית ביחסי חילונים וחרדים היא הבורות והסטיגמות. רבים מהחילונים אינם מכירים חרדים מקרוב. המפגש היחיד שלהם מתרחש דרך תקשורת עוינת. היעדר היכרות מוביל לקטלוג ולשנאה.

סגל עצמו חווה מפגשים חיוביים עם חרדים, גם במהלך לימודיו בישיבה יוניברסיטי בארה"ב, שם "גילה דת אחרת - פתוחה, חכמה ומכילה". עם זאת הוא מבהיר כי הוא בעד גיוס חרדים, אך "לא באופן טוטאלי אלא תוך איזון ושמירה על ערכי האמונה".

בהמשך השיחה התמקד סגל בתחום עיסוקו - ליווי מנטלי של ספורטאים. "אני 21 שנה בקליניקה הפרטית שלי, והדבר הראשון שאני אומר למטופל הוא: תתחיל לעשות ספורט. בלי זה אני לא מטפל", אמר. הוא הסביר את ההשפעות הביולוגיות של פעילות גופנית על מצב הרוח, והדגיש כי "נפש בריאה בגוף בריא זה לא סלוגן - זו דרך חיים".

סגל אף קרא להורים במגזר החרדי לשלב פעילות גופנית בשגרת ילדיהם: "גם הליכה פשוטה למכולת וחזרה - זו התחלה משמעותית".

לדבריו, השילוב בין אמונה, חיבור חברתי וספורט יכול להוות בסיס לקירוב לבבות ולהתמודדות טובה יותר עם אתגרי החיים.