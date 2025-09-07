תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: תת-אלוף במיל' אורן סלומון שפיקד על חטיבה 576 ובשירות המילואים שימש מנהל הלחימה של אוגדת עזה על ההתפתחויות האחרונות ומה נדרש מצה"ל לעשות.

עוד באולפן: מצד אחד אנחנו מכירים מחסור גדול של סייעות בגנים מה שגורם להשבתה ופגיעה בהורים ובפעוטות, מצד שני נערות ונשים רבות מחפשות עבודה. מי שעושה את התיווך דרך אפליקציית המסייעת הוא משה כהנא, משנה למנכ"ל החברה למתנסים שבראיון חשוב והכרחי מסביר על הפתרון המצוין שהוקם.

בכותרות היום:

• מבצע חדש בעזה: תמרון חדש מתחיל: צה"ל פתח במבצע "מרכבות גדעון ב" בעזה עם הפצצות על אתרי חמאס. הכוחות ייכנסו לשכונות לא מוכרות, אך המבצע עלול להימשך שנה בגלל מנהרות וחטופים. נתניהו עשוי להכריז על שם חדש למבצע. במסגרת התוכנית הצענו שמות חדשים ומקוריים: 'נתניהו המלך', 'השמאל אשם', 'יחוסל הבגץ' 'המפקד שטעה' 'יממ"ים ונהנים' 'תקלה טקטית' 'החטופים שחטפו עצבים' 'מבצע חיסול' או 'מבצע המבצעים'.

• רוסיה תוקפת: מתקפה אווירית חסרת תקדים שלושה נרצחו ו-18 נפצעו במתקפה הרוסית הגדולה על אוקראינה, כולל פגיעה בבניין ממשל בקייב. 805 כטב"מים ו-13 טילים שוגרו; 751 כטב"מים הופלו. זלנסקי תוקף צינור נפט רוסי.

• רעידת אדמה בעוצמה 6 הכתה במחוז קונאר, אפגניסטן, והרגה מעל 2,200 איש, עם 3,600 פצועים. מחלצים התעכבו והתעלמו מנשים, כמו ביבי עיישה, שחיכתה 36 שעות ללא עזרה. משטר הטליבאן מגביל נשים בחילוץ וברפואה, מה שמוביל למוות מיותר, כולל של נשים הרות.

• כשלון אמריקני בקוריאה הצפוניתב-2019, צוות "אריות הים" ניסה להציב מכשירי האזנה בקוריאה הצפונית בהוראת טראמפ, אך נכשל לאחר שנתגלה על ידי אזרחים. הכוח הרג יושבי סירה ונסוג, לפי ה"ניו יורק טיימס".

• זכייה ענקית בלוטו. שני אמריקנים מטקסס ומיזורי זכו ב-1.8 מיליארד דולר ב-Powerball, הפרס השני בגודלו בארה"ב. המספרים: 11, 23, 44, 61, 62, פאוורבול 17. הזוכים בוחרים בין תשלומים או סכום חד-פעמי.

• ליקוי ירח מלא בישראל ביום ראשון (7.9) ייראה "ירח דם" בישראל, לראשונה זה 7 שנים. הליקוי מתחיל ב-19:27, מגיע לשיא ב-21:11, ומסתיים לפני חצות. צפו מהאופק המזרחי ללא ציוד מיוחד!

• חשודה ניסתה להטביע חמותה בחוף שדות יםשוטרי חדרה עצרו אישה בחשד שניסתה להטביע את חמותה בים בחוף שדות ים. הדיווח התקבל מאזרחים, והחשודה נמלטה לשחייה אך נתפסה. מעצרה הוארך.