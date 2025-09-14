כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

הרב נגד בעלי העסקים והוא צודק; סליחות ראשונות או ערב פולקלור חסידי

העיתונאי והמסבירן הלל פולד שהתכנים שלו מגיעים למיליארדי אנשים ברחבי העולם בראיון מקיף | מי מאשים את היהודים ברציחתו של צ'ארלי קארק ואיך ניתן לעשות הסברה נכונה | ההפגנה החריגה בבריטניה נגד מוסלמים וההצלחה המפוקפקת של בן גביר | מה עומד מאחורי מכתבו של הרב קסלר וההצלחה עם נוער נושר (דבר ראשון)

תוכנית '' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: בעקבות רצח צ'ארלי קירק, ראיון מקיף עם הבלוגר והעיתונאי האמריקאי-ישראלי הלל פולד מי שבעצמו פועל כמסבירן לטובת ישראל ובעצמו סופג איומים על חייו. מי היה ומה היו דיעותיו של צ'ארלי, מי מפיץ שקרים כביכול ישראל הרגה אותו וגם על הסברה נכונה שצריך לעשות.

ובכותרות היום: במוצ"ש היה ליל סליחות ראשון לבני עדות אשכנז. במסגרת התוכנית התחיל דיון נוקב אודות הסליחות ומשמעותם. למה משה לא הולך לבית כנסת של מודרניים, האם איבדנו כיוון ומשמעות וגם הסגולה המפוקפקת שקיים החייל בעזה.

עוד בכותרות: מכתב רב העיר מודיעין עילית הרב מאיר קסלר שהורה לסגור קיוסקים למזון מהיר במודיעין עילית ב-23:30 (א'-ד', מוצ"ש) וב-01:00 (ליל שישי), עם מגבלות ישיבה לנשים וזוגות עד 22:00-22:30, ללא ישיבה ברחוב. מה הסיבה למכתב וכיצד פועלים בעיר לטובת הנוער המתמודד.

בית מדרש (צילום: מנדי אושר)

