תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: איש המוזיקה של כיכר השבת, המבקר נתנאל לייפר בראיון מוזקלי מרתק, על השירים הגדולים והמגמות שקורות בעולם המוזיקה/ כלי ה-AI והמציאות שמשתנה.

בנוסף הרב אדיר אלמושנינו מהגדוד החרדי נצח יהודה בראיון מקיף על הסוגיות הבוערות על סדר היום.

בנוסף, דיברנו בתוכנית על התלונות שמתקבלות מהצופים בהם דווחים על מפגעי עשן ריח במודיעין עילית כתוצאה משריפת פסולת בכפרים הפלסטינים ופניות שמתקבלות מחיילים על מחסור במניין ותפילות בראש השנה.

ולסיכום השנה: שנת תשפ"ה, שתסתיים ב-22 בספטמבר 2025, הייתה שנה של ניגודים חדים בישראל – מלחמות אזוריות, התכווצות כלכלית ומשפטים פוליטיים לצד התאוששות הדרגתית, גידול דמוגרפי ורגעי התעלות רוחנית בעולם החסידי. בעוד הכלכלה נאבקה בהשפעות מלחמה, הזירה הביטחונית ראתה הסלמה דרמטית, והחברה נטתה להתמודד עם פילוגים פנימיים.

הכלכלה: צמיחה מתונה מול התכווצות והתאוששות חלקית

המשק הישראלי סיים את השנה בצמיחה נמוכה יחסית, עם תוצר שגדל בכ-1% בלבד על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), נמוך מתחזיות קודמות של 3.3% מבנק ישראל. הצמיחה לנפש אף התכווצה ב-0.3%, מה שמעיד על ירידה ברמת החיים עבור רבים, בעיקר בגלל אינפלציה גבוהה (כ-2.6%) ועליית מחירי מזון ודיור. ברבעון השני התכווץ התוצר ב-3.5% (או 1% רבעוני), בהשפעת מבצע "עם כלביא" שפגע בצריכה הפרטית והשקעות. הגירעון התקציבי זינק ל-8.5% מהתוצר, והתקציב ל-2025 הגיע ל-607 מיליארד ש"ח, עם דגש על 117 מיליארד לביטחון. למרות זאת, נרשמה התאוששות בענף התעופה והתיירות, עם תנועת מטוסים מחודשת ושיפור בשוק העבודה (אבטלה נמוכה יחסית). תחזיות ל-2026 אופטימיות יותר, עם צמיחה צפויה של 4.6%.

הזירה הביטחונית: הסלמה דרמטית והתמודדות עם איומים

השנה התאפיינה באתגרים ביטחוניים כבדים, כולל גל פיגועים מוגבר ביהודה ושומרון שדרש תגבור הגנה אזרחית ופליטות צבאיות. נקודת השיא הייתה מבצע "עם כלביא" (13-24 ביוני 2025), עימות ישיר עם איראן שכלל תקיפות על מתקני גרעין איראניים וירי מאות טילים לעבר ישראל, כחלק מזירת איראן במלחמת חרבות ברזל. המבצע הסתיים בהפסקת אש אמריקאית, אך גרם נזק כלכלי כבד והסלים את הבידוד הבינלאומי, כולל הכרה במדינה פלסטינית על ידי מדינות רבות ומשט "גרטה" (פעולה מחאה ימית נגד ישראל). בנוסף, נרשם חיסול חסן נסראללה (מנהיג חיזבאללה) במבצע צה"לי, ששינה את מאזן הכוחות בצפון. בפוליטיקה, נפתח משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו כמכהן – אירוע חריג שסעיר את המדינה והעמיק את הקיטוב הפנימי סביב נושאי גיוס, זהות ומסורת. דמוגרפית, נמשך גידול האוכלוסייה (שיעור ילודה גבוה), אך עם יותר יוצאים מאשר עולים חדשים.

התחום החסידי: רגעי התעלות רוחנית והתאחדות

שנת תשפ"ה הייתה שנה עשירה באירועים חסידיים מרגשים, עם כ-4,000 אירועים שסקרה 'כיכר השבת' מחצרות הקודש והישיבות. חמשת רגעי השיא הדגישו התעלות רוחנית ואחדות:

שובו של האדמו"ר מוויז'ניץ: חזרתו המרגשת לחסידיו לאחר טיפול רפואי, סמל לתקווה והתחדשות.

ניגון עתיק בסלונים בשמחת נישואין של נכדת האדמו"ר מסלונים בירושלים, הרה"ח ר' יקותיאל לידר פצח בשירה נטולת כלים בניגון "שבת איז שיין", שסחף אלפי חסידים וזכה למיליוני צפיות ברשתות – רגע של געגועים וערגה שריגש את העולם היהודי.

ריקוד מצווה בטאנץ' של האדמו"ר מפשעווארסק. מעמד התרגשותי שחיזק את הקשרים החסידיים.

הכנסת ספר תורה בסקווירא אירוע היסטורי עם ספר הבעל שם טוב, סמל להמשכיות תורנית.

הופעת האדמו"ר מגור בסליחות. הופעה שריגשה רבבות וסיימה את השנה ברוחניות גבוהה. השנה הדגישה את ראשי התיבות "תהא שנת פלאות המשיח", עם דגש על ניסים ואחדות.