יוסי עבדו: הטרלה מול סאטירה – מפענח את גבולות השיח בכנסת | צפו

אחרי פתיחת מושב החורף: חילופי הדברים החריפים בין השר דודי אמסלם לח"כ מירב בן ארי מציפים את גבולות השיח במליאה | באולפן “דבר ראשון” יוסי עבדו מסביר מה נחשב סאטירה, מהי הטרלה, ומה כבר פוגע בכבוד הכנסת | צפו בוידאו המלא (דבר ראשון)

יוסי עבדו באולפן (צילום: קטעים מתוך החדשות הלא חשובות - כיכר השבת | ערוץ הכנסת)

בפתיחת מושב החורף של הכנסת התפתח עימות מילולי סוער בין השר דודי אמסלם לח"כ מירב בן ארי. האירוע התרחש במהלך דיון טעון, שבו אמסלם פנה לעברה של בן ארי ואמר: “תפסיקי לקרקר”.

בן ארי השיבה: “אתה לא תדבר אליי ככה, אני חברת כנסת”.

אמסלם השיב: “את הבן אדם הכי שפל שפגשתי בכנסת, הכי שפל שפגשתי בחיים”.

בן ארי אמרה בחזרה: “שאוויש” – ביטוי סלנג שמשמעותו “נחות” או “שומר סף”.

ואמסלם חתם: “לכי תצחצחי את הנעליים של לפיד".

בתוכנית “יוסי עבדו התייחס לעימות והסביר את ההבחנה בין סאטירה לגיטימית לבין הטרלה פוגענית. לדבריו: “הומור פוליטי נועד לשחרר מתחים, לא לשבור כבוד. כשהשפה מתדרדרת, גם הדיון הציבורי מאבד את המשקל שלו”.

בהמשך ניתח עבדו את התופעה שבה כל עימות במליאה הופך מיד לוויראלי ברשתות – ותהה אם הכנסת עצמה לא הפכה למופע בידור מתמשך. הוא הדגיש את אחריות חברי הכנסת והיו"ר לשמור על גבולות מכבדים גם בתוך סערת הוויכוחים.

“החדשות הלא חשובות של השבוע”

בתוכנית מופיעה גם תזכורת משעשעת מכל ההטרלות שקרו בכנסת, מתוך הפינה הסאטירית “החדשות הלא חשובות של השבוע” בהגשת יוסי עבדו. עבדו מתייחס שם לטירלול הפוליטי, לפריימים המוגזמים ולרגעים שהפכו ל'ממים' ברשת – ומציג מבט הומוריסטי אך גם ביקורתי על תרבות הדיון החדשה.

הוידאו בראש הכתבה כולל את פירושו המלא של יוסי עבדו, הקטע המלא מהעימות במליאה, וגם תזכורת ל"החדשות הלא חשובות של השבוע".

צפו בווידאו בראשית הכתבה

למה אין חדשות לא חשובות של השבוע???🤧😢🥺
באסה

