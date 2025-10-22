תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בכותרות: צה"ל הודיע על זיהוי והשבת גופותיהם של אריה זלמנוביץ ורס"ר תמיר אדר ז"ל מקיבוץ ניר עוז, שנרצחו ב-7/10 ונחטפו לעזה. תמיר, בן 38, נפל בקרב כחבר כיתת הכוננות. בניר עוז, מתוך 386 תושבים, 69 נרצחו, 76 נחטפו, 22 נרצחו בשבי, ו-5 עדיין מוחזקים. מעצרים דרמטיים בעולם הישיבות ומחאות. בלילה שבין שלישי לרביעי נעצרו שלושה תלמידי ישיבות: שניים מישיבות איתרי ועטרת שלמה, ואריאל רוזנצוויג, יתום טרי מישיבת נווה ארץ, שנעצר במהלך שבעה על אביו. העדה החרדית מאיימת בהפגנות אם לא ישוחררו תוך שעות. סגירת תיק ריגול תיק החקירה נגד בני הזוג מרעננה, דוריה אחיאל ויובדה ישראילוב, שנחשדו בריגול לאיראן, נסגר לאחר מציאת התכתבויות חשודות בחקירת שב"כ.ביקור בצה"ל בטול כרם הקמפיין הפרובוקטיבי של הישיבה מעורר סערה: השוו את העצור לחטופים נחמן שטרנהרץ | 17:29 דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, סייר בטול כרם ותועד משוחח עם תושבים ועיתונאים. תגובה ברשת: "מחמוד" לעג לכוחות צה"ל, וטען שהפלסטינים "בעלי הבית".סרקוזי בכלא נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, החל לרצות מאסר בפריז. הוא מתלונן על רעש בתאו (9 מ"ר), אך נמצא במצב רוח "לוחמני", כותב ספר ונפגש עם אשתו, קרלה ברוני. שוד בלובר. ארבעה שודדים גנבו תכשיטי נפוליאון מגלריית אפולון בלובר, כולל דיאדמה של אוג'ני ושרשרת ספיר, בשווי היסטורי בלתי ניתן לכימות. רץ ברשת: שר המלחמה האמריקאי משרד ההגנה האמריקאי הפך ל"משרד המלחמה" תחת פיטר הגסת', שר המתנגד ל"פוליטיקלי קורקט". הוא השתתף באימוני חיל הים, חגג ניצחון בפוטבול וטס במטוס קרב FA-18, תוך קריאה ל"חיילים שמנים" לעזוב.