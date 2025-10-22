כיכר השבת
נעלם מאז התקיפה

דיווח בתימן: שר ההגנה החות'י נפצע אנושות בתקיפה הישראלית ומצבו קשה

דיווחים בתימן מאשרים כי שר ההגנה החות'י, אלוף מוחמד נאצר אל-עאטפי, נפצע אנושות בהתקפות ישראליות שאירעו באוגוסט האחרון, ומצבו "קשה ומדרדר במהירות" (העולם הערבי)

שר ההגנה בממשלת החות'ים האלוף מוחמד נאצר אל-עאטפי. (צילום: רשתות ערביות)

אתר החדשות התימני "דיפנס ליין" - אתר המתמקד בנושאים ביטחוניים ומדיניים ונודע בגישתו המתנגדת לחות'ים דיווח כי מקורות מטעמו אישרו את פציעתו של שר ההגנה בממשלת האלוף מוחמד נאצר אל-עאטפי.

השר נפצע במהלך התקפות ישראליות שפגעו במטרות של הקבוצה הנתמכת על ידי איראן בעיר הבירה , באוגוסט האחרון.

מקורות מסרו ל"דיפנס ליין" כי אל-עאטפי עדיין מאושפז בבית החולים מאז יום ההתקפות הישראליות ב-28 באוגוסט. מצבו תואר כ"קשה ומדרדר במהירות". על פי המידע, אל-עאטפי נפגע במכה ישראלית נפרדת שכוונה לאחד מהמטות הממוקמים בסמוך לבית בו התכנסה הממשלה. המכות הללו היו "מכאיבות", ובעקבותיהן נהרגו גם ראש ממשלת החות'ים ותשעה שרים.

החות'ים שומרים על עמימות מוחלטת בנוגע למצבו וגורלו של השר, ולאל-עאטפי לא נרשמה כל הופעה פומבית מזה חודשים רבים.

היעדרותו בולטת במיוחד לאחר שלא נכח בטקס הלוויה שנערך לאחרונה לרמטכ"ל כוחות החות'ים, מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מארי, שגם הוא נהרג לכאורה באותן מכות ישראליות.

אל-עאטפי (בן 56) מתואר כאחד מכוחות הנדסת הטילים המיומנים ביותר של הארגון, והוא סייע בשיקום המבנה מחדש של הכוח הרקטי ופיתוח הטילים הבליסטיים שהחות'ים ירשו ממלאי הצבא התימני. הוא מופיע ברשימות הסנקציות של ארה"ב ובריטניה וברשימת הטרור הסעודית. הופעתו הציבורית האחרונה שתועדה הייתה ב-21 באפריל.

