תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

בנוסף בכותרות היום: בג"ץ הכריע בפרשת הפצ"רית כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח. עם זאת, שר המשפטים יריב לוין יוכל למנות מועמד אחר, בכפוף לכך שיהיה עובד מדינה בכיר ומשפטן בעל ניסיון בליווי מקרים מהסוג הנ"ל.

עשרות מפגינים תקפו את חה"כ יואב בן צור מש"ס, השליכו שקיות אשפה ניפצו שמשות ואף נהגו באלימות ( ע"פ עדי ראייה). האירוע קורה על רקע חוק הגיוס, וקמפיין של גורמים חיצוניים בניסיון השפעה על המגזר החרדי.

כתב אישום יוגש היום נגד שמעון אזרזר מקריית ים, לפי השב"כ הוא עמד בקשר למעלה משנה גם גורמים איראנים עויינים. כעת, מוגש נגדו כתב אישום בגין ריגול למען איראן. ע"פ החשד, אזרזר העביר לגורמי מודיעין איראניים תמונות מיקומים של אתרים רגישים בישראל, ואף הסתייע בבת זוגו המשרתת במילואים בבסיס חיל האוויר על מנת להשיג מידע נוסף.

קריסת גג במבנה ארעי של מוסד חינוכי חרדי בבית שמש הובילה הבוקר לפציעת מספר ילדים ואנשי צוות. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום דיווחו על ארבע ילדות בגילאי 9 עד 11פצועות במצב קל. בנוסף נפצעו קל שני אנשי צוות וגבר ששהה במבנה. הפצועים פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק. במד"א הגדירו את האירוע כנס שיכל להסתיים באסון כבד יותר, המשטרה פתחה בחקירה.

אחרי כ-113 שנה שעונו של הסנאטור היהודי איזידור שטראוס, שנספה בטביעת טיטאניק יחד עם אשתו אידה, יוצא למכירה פומבית באנגליה. השעון בעל 18 הקראט, עם חריטה של חברת les Jurgensen צפוי להניב לפחות 800 אלף ליש"ט, במכירה הפומבית פריטים נוספים שיוצעו למכירה כוללים מכתב של אידה שטראוס שנשלח מהאונייה.

מאמן הכושר בקמפיין "להיות שמן זו בחירה"? יוצר סערה ברשתות, האם הקמפיין יביא אנשים להיות בריאים יותר או דווקא לפתח מחלות נפשיות כמו אנורקסיה וכדו'.