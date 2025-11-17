תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

היום בתוכנית; בממשלה החליטו על הקמת וועדת חקירה "בלתי תלויה" למחדלי השביעי באוקטובר, למרות הביקורות הרבות והדרישה למנות וועדת חקירה ממלכתית. בממשלה טוענים כי "הרכב הוועדה ישקף הסכמה רחבה ככל הניתן". ד"ר מאיר גלבוע לשעבר יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות בריאיון.

בנוסף; סאגת הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות נמשכת, אחרי שבמוצ"ש קיצונים תקפו את רכבו של חה"כ יואב בן צור מש"ס, אתמול יצא הראשל"צ לשעבר ונשיא מועצת חכמי התורה במכתב תמיכה ברור בבן צור. ישי כהן באולפן עם הפרשנות ומה שמסתמן עם החוק.

בנוסף בכותרות היום; הרמטכ"ל אייל זמיר ערך ביקור מבצעי באוגדת עזה ובמרחב רפיח, יחד עם מפקדי הדרג הבכיר. זמיר הדגיש כי צה"ל שולט כיום ביותר ממחצית מהרצועה, וממשיך למנוע את התעצמות חמאס לאורך הקו הצהוב. בנוסף, זמיר ציין את המשך התחקורים לאירועי השבעה באוקטובר והדגיש כי פירוק חמאס יימשך עד להבטחת ביטחון אזרחי ישראל.

חברת הענק הישראלית אלביט מערכות הודיעה הבוקר על העסקה הגדולה בתולדותיה, מכירת מערכות נשק למדינה זרה בשווי 2.3 מיליארד דולר. זהות הלקוח נשמרת בסוד, והעסקה תיפרס על פני שמונה שנים.

תיעוד: במהלך פעילות למען ילדים מהמגזר הערבי פעילת שמאל תועדה מתגרה בילד מההתנחלות במקום, התיעוד עורר סערה וביקורת רבה בישראל.

אחר שנים של ציפייה. האדמו"ר מסאטמר מגיע לישראל. הרבי המריא במוצאי שבת, עצר ביוון ליממה, ומשם המשיך בטיסה פרטית לארץ. הביקור כולל מסע ברחבי מוסדות החסידות וטקסים חגיגיים לאורך השבוע.אלפי חסידים נערכים לקבל את פניו בירושלים, בית שמש ובני ברק, ואת שבת קודש יערוך הרבי במירון.

ההיסטוריון ישראל שפירא הגיע לישוב גלילי עתיק שם גילה בור מים עתיק ששופץ והפך למבנה נוצרי. שפירא לא נכנס למבנה אבל סובב סביב האתר ופגש את הנזירה עלמה שמתהדרת בפלפון כשר שם ספרה לשפירא שמי שהקים את האתר היה כומר שהציל יהודים בשואה. צפו בתיעוד המלא בפרסום ראשון.

אפליקצייה חדשה למשתמשי אפל, בה תוכלו לנהל שיחות עם אדם שנפטר, הדמות מתבססת על בינה מלאכותית ע"פ תיעודים של האדם המנוח ומידע אישי עליו בעזרתו תוכלו לבצע שיחות, להתכתב, ולשוחח בווידיאו, עם מי שכבר הלך לעולמו. האפליקציה זכתה ל-40 מיליון צפיות ברשת, והיא זמינה כעת למשתמשי אפל בארצות הברית, עם אפשרות להגיע גם לישראל בקרוב.

