במסגרת המשדר המיוחד של 'כיכר השבת', "חנוכה מסביב לעולם", יצאנו למסע וירטואלי עד לדרום קוריאה הרחוקה. השעה בסיאול כבר נשקה לחצות הלילה, אך הרב אשר ליצמן, שליח חב"ד במדינה, היה מלא באנרגיות של עשייה והפצת האור.

בראיון מיוחד סיפר הרב ליצמן על האתגרים וההצלחות בפעילות במדינה האסייתית, ופתח בתיאור הדלקת נר ראשון מרגשת במיוחד: "הגיעו אלינו חיילים מצבא ארצות הברית המוצבים כאן. פצחנו איתם בריקוד סוער כדי לחזק אותם לקראת האימונים הקשים והימים המאתגרים שמצפים להם".

אך הסיפור המטלטל ביותר התרחש דווקא מחוץ לבית חב"ד המרכזי. הרב ליצמן סיפר על נסיעה ארוכה של שעות לעיר השנייה בגודלה בקוריאה, בוסן, במטרה לאתר ולקבץ מספר יהודים בודדים המתגוררים שם.

"חיברנו ביניהם, רובם לא פגשו אחד את השני עד עכשיו", תיאר הרב, "שכרנו מקום ועשינו מסיבה". שם, בתוך המפגש המרגש, התגלה הניצוץ היהודי במלוא עוצמתו, דווקא מתוך החושך.

"הגיעה אישה אחת שהגדירה את עצמה כמי ש'לא שומרת כלום'", שחזר הרב ליצמן בהתרגשות. "היא אמרה שהיא לא רצתה להגיע, אבל ברגע ששמעה על הפיגוע הנורא בסידני שבאוסטרליה, משהו בה זז. היא אמרה לי: 'אני לא מאמינה בכלום, עד שקורה משהו. ברגע שקורה משהו - אני נזכרת שאני יהודייה. בבקשה תביאו לי מנורה'".

בקהילה היהודית בדרום קוריאה מתגוררים כ-100 יהודים באופן קבוע, ביניהם פרופסורים, דיפלומטים, מורים לאנגלית ואנשי עסקים, לצד אלפי מטיילים ואנשי צבא העוברים במקום במהלך השנה.

הרב ליצמן סיים במסר מחזק על מהות החג: "אנחנו מגיעים לחנוכה עם 'בקבוק שמן'. השמן, גם אם מנסים לערבב אותו, הוא תמיד צף למעלה ושומר על הייחודיות שלו. כך גם היהודי - לא משנה כמה ינסו להעלים את זה, הנקודה היהודית תמיד תצוף ותאיר".

צפו בראיון המלא