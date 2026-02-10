השבוע בפינת לפנצ'יאון עם יוסי חיים מימון ומשה מנס:
עריקים, חמיות ומגנים באופקים
- המשטרה החליטה "להרחיב אופקים" עם מעצר של אברך, אבל שחררה אותו מהר כי להעביר שבת אצל החמות זה עונש מספיק כבד לכל הדעות. במשטרה מיהרו לשחרר אותו רק כדי שלא יפתח להם בתוך התא עוד סניף של 'קיוויתי' וישנה להם את סדרי המעצר. סוף סוף השוטרים באופקים מצאו שימוש למגנים שלהם – חבל להפסיק דווקא כשיש קצת יציאה מהשגרה בפריפריה. הפלג הצליח במשימה: ההפגנה הופסקה והאברך שוחרר בדיוק בזמן כדי "לחזור לשעמומו".
חלומות באזיקים בגיל 99
- באמריקה בת 99 נעצרה כי זה היה ה"חלום" שלה. אצלנו המצב הרבה יותר מתקדם: בני 16 כבר מגשימים את החלום הזה על בסיס שבועי. היא טענה שעל משחקי קופסה כתוב "עד גיל 99" ומאז פשוט משעמם לה בחיים. הבקשה שלה לשבת שנה בכלא נדחתה על הסף; בגיל 99, לבנות תוכניות לשנה קדימה זו אופטימיות שהמשטרה לא יכולה לסבסד.
מרשם רופא לחופרות
- התרופה החדשה לדיכאון היא כבר לא כדור, אלא מרשם ל"חמישי בערב עם שלוש חברות חופרות בקניון איילון". המחקר שכח לציין פרט קטן: אצל האישה הסיכון לדיכאון יורד, אבל אצל הבעל שנשאר עם הילדים, החרדה נמצאת בזינוק חופשי.
קנגרו בצהלה: יוקר המחיה קופץ
- קנגרו לבן הגיע מבית שאן לדירה בצהלה. כנראה הוא זה שהזמין את המשטרה בעצמו כשהבין שגם עם "דמי כיס" מובנים בבטן, הוא לא עומד בשכר הדירה של תל אביב. המעבר מהפריפריה לצהלה כואב לכולנו, אבל הגניבה הזו ללא ספק שמה את כל שאר הפשיעה בכיס הקטן. לפני המעצר, הקנגרו עוד הספיק להבטיח לגנב שהוא בטוח "יקפוץ לבקר".
כלבים על הגז ובעיות רצועה
- נהג טען שהכלב שלו נהג במהירות מופרזת, אבל השופט לא קנה את זה – כלבים אולי מגיעים ל-120 קמ"ש, אבל הרכב הזה טס הרבה יותר מהר. העונש? 13 חודשי מאסר או "מעצר מלונה" (מעצר בית). התיק הוחמר כי הכלב לא היה עם רצועה. כנראה שגם בארה"ב וגם בישראל, תמיד יש בעיות קשות עם הרצועה.
960 טסטים: רישיון או מנוי לחדר כושר?
- אישה עברה טסט רק בניסיון ה-960. ב-12 אלף דולר שהיא השקיעה, היא יכלה לקחת מוניות לכל החיים ועדיין להישאר עם עודף למנה פלאפל. לגשת לטסט חמש פעמים בשבוע זה לא רישיון נהיגה, זה מנוי אינטנסיבי לחדר כושר. אחרי 500 פעם, הבוחנים כבר הפסיקו לבדוק לה חניה והתחילו להזמין אותה לסעודות חג. ביום שהיא עברה, הבוחן כבר לא נתן ציון, הוא פשוט חתם על הטופס וכתב: "נו, נתראה מחר כרגיל?".
