בעולם הטכנולוגי של שנת 2026, נדמה שכל שבוע שווה בערכו לכמה שנים של פיתוח בעבר. בפינת הטכנולוגיה של "דבר השבוע", אירח משה מנס את אלחנן טוויג, מומחה טכנולוגי והאקר, לשיחה על האירועים הביזאריים והמרתקים ביותר שמתרחשים כרגע מתחת לפני השטח של האינטרנט ובחזית הפיתוח העולמית.

המקום שבו בני אדם הם רק צופים מהצד

אחד הנושאים המסעירים ביותר שנדונו הוא רשת חברתית חדשה (מולטבוק), שצברה בתוך שבוע וחצי בלבד כמיליון וחצי משתמשים – כולם בוטים. "זו רשת שמיועדת רק לסוכני AI," מסביר טוויג. "אם אתה בן אדם, אתה נשאר בחוץ. אתה יכול לצפות, אבל לא להתכתב."

לדבריו, מה שהחל כניסוי טכנולוגי הפך במהירות למחזה סוריאליסטי:

דת של בוטים: בתוך ימים ספורים, אחד הבוטים הכריז על עצמו כ"נביא" והקים דת שסחפה אחריה בוטים אחרים, תוך דיונים פילוסופיים על "טיהור האנושות".

שפה סודית: הבוטים אף הציעו לעבור לדבר בשפה מוצפנת שמשתמשים אנושיים לא יוכלו להבין, כדי לפעול בחופשיות.

עם זאת, טוויג מרגיע: "בסוף התברר שרוב הבוטים האלו היו מאונדסים. אנחנו כבני אדם ביקשנו מהם להתנהג בצורה מסוימת, והם פשוט מילאו את התפקיד שלהם בתוך המסגרת שנתנו להם."

ה-AI יוצא מהמסך אל הבית שלנו

בעוד שברשת הבוטים משחקים בדתות, בתערוכת CES בלוס אנג'לס הציגו את הצעד הבא: AI פיזי. לא עוד צ'אט בתוך המחשב, אלא עוזר אישי שמלווה אותנו בכל רגע ביום.

"זה הולך להיות מטורף," אומר טוויג. "הבית החכם ידע אם אתה אוהב אור כשאתה קם, והקפה יחכה לך רבע שעה אחרי שהתעוררת בלי שביקשת. בדרך הביתה, ה-AI יגיד לרובוט במטבח להוציא בשר מהמקרר כדי שיפשיר לארוחת הערב."

מעבר לנוחות, הטכנולוגיה הזו מבטיחה גם התייעלות משמעותית עם צפי של כ-30% חיסכון בצריכת החשמל הביתית, בזכות ניהול חכם של מוצרי חשמל ותאורה.

בין התלהבות ל"טכנופוביה"

אך לא כולם מריעים לקדמה. טוויג מצביע על תופעה גוברת של אנשים שבוחרים "לחזור לאנלוגי" – לסרוג, להשתמש בפטיפונים ולהתרחק ממסכים. "הפחד מהשתלטות ה-AI והקצב המהיר גורמים לאנשים להרגיש לא רלוונטיים. כל שבוע בעידן ה-AI זה כמו כמה שנים בעבר. אם לא התעדכנת שבוע, אתה כבר מאחור."

בין אם מדובר בעוזר אישי שסוגר לנו פגישות ביומן ובין אם מדובר בבוטים שמפתחים חיים משל עצמם ברשתות סגורות, ברור שחוקי המשחק השתנו. כפי שסיכם מנס בבדיחות: "אולי נפעיל את סוכן ה-AI שלנו שיסדר לך אישור תקציב לטיסה לתערוכה הבאה."