השבוע בפינת לפנצ'יאון עם יוסי חיים מימון ומשה מנס:
- טלפון נוקיה שנשלח לפני 15 שנה הגיע סוף סוף ליעדו, עם בטריה חיה וקיימת, הודעות ישנות, ותושבים שלא ממהרים לעזוב את 'סנייק'.
- לית דין- לית דיין איכא דיינת, בעקבות פסיקת בגץ נשים זומנו למבחני הרבנות, אך הנבחנת הראשונה כבר ביססה נוכחות: היא איחרה, התלוננה על הגלימה, ולא גילתה לנידון למה הוא שם.
- בקרוב אצלך, אינדונזי שדקר שכן שלא הפסיק לשאול מתי הוא מתחתן, כנראה סיפק תשובה ממצה עם טיעון חד.
- בנט מבטיח נישואין אזרחיים אם ייבחר, אבל עם הקואליציות שלו הברית האחרונה שלו כבר ידועה.
- מקדולנדס מחתן בהונג קונג אפשר להתחתן בסניף מקדולנדס תמורת 1,200 יאן, כולל ארוחה, וטבעת ... בצל.
- תאילנד או מילואים? חרדי שצולם נופש בתאילנד הוכיח שהמוטו השתנה, אבל כך או כך בשני המקרים הוא עדיין בז'אנר..
