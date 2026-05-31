"לא פרזיטים": העובדות שמשתיקות את ההסתה נגד עולם התורה

חלק מהתוכנית בשבוע שעבר התפוצץ ברשת ועורר גלים, ולצערנו גם מתוך הציבור הדתי-לאומי היו מי שהאשימו את בחורי הישיבות במצבם. הגיע הזמן לענות – לא בפרשנות, אלא בעובדות:

ההוכחה מהתנ"ך: במלחמת חזקיהו המלך וסנחריב, הגמרא אומרת במפורש שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל בזכות לימוד התורה.

מוות הוא לא מדד לתרומה: חייל ב-8200 או טייס לא תורמים פחות מלוחם בשדה הקרב, למרות שהם פחות בסכנת מוות. באותו אופן – בחור ישיבה שיושב ולומד שווה לא פחות מחייל בחזית.

הקרבה מוחלטת: הציבור החרדי הוא הציבור שמכופף את איכות החיים שלו בצורה הקיצונית ביותר בשביל הערכים שלו. בחורי ישיבות מוותרים על כסף, טיסות לחו"ל ומסיבות, וסוגרים את עצמם בשירות מלא של לימוד תורה.

ההסכם מדמם: סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל נפל בלבנון

בזמן שארצות הברית מאותתת על סיום אפשרי של המערכה ובמקביל להתקדמות כוחות צה"ל בעומק לבנון, התבשרנו הבוקר על אסון כבד: סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל מאשקלון נהרג מפגיעת רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז ההכרזה על הפסקת האש הרעועה בלבנון.

חגיגת טרור בצרפת: פוגרום ובזיזה ברחובות פריז

איך אתם חוגגים ניצחון? באוכל ושתייה? בצרפת חוגגים באש ודם. לאחר שקבוצת כדורגל מקומית זכתה במפעל ספורטיבי, יצאו המוני אוהדים, רובם מהגרים המוכרים בעמדותיהם האנטישמיות, למסע ביזה והרס מטורף ברחבי העיר.

מעל 400 מתפרעים נעצרו. חברת הפרלמנט מרין לה פן צייצה בזעם: "רק בצרפת תושבים צריכים להסתגר בבתיהם בגלל ניצחון של קבוצת כדורגל". התמונות הקשות מעוררות מחדש את השאלה המדאיגה: האם המהגרים השתלטו סופית על אירופה?

יום האומנה הבינלאומי: מה ההבדל בין אומנה לאימוץ?

לרגל יום האומנה הבינלאומי (31 במאי), אירחנו באולפן את איצי בקר, מנחה אומנה בעמותת "סאמיט". בראיון מרתק ונוגע ללב, שוחחנו על האתגרים הקורעים של הילדים המגיעים למשפחות החדשות, על ההתמודדות של ההורים שמחליטים לפתוח את ליבם וביתם, ועל ההבדלים המהותיים שבין מוסד האימוץ למסלול האומנה.

השלב הבא במלחמה בסמארטפונים: יאסר שימוש בפלאפון חכם בחטיבות הביניים

אחרי שבחודש פברואר האחרון נאסרה לחלוטין הכנסת מכשירים חכמים לבתי הספר היסודיים, משרד החינוך עולה שלב ומחריף את הצעדים: החל מתחילת שנת הלימודים הבאה, הסמארטפונים ייחטפו וייאסרו גם בחטיבות הביניים. אירחנו לראיון את אבי פסקל, חבר ארגון המורים, שתוהה – האם זה בכלל ישים, ואיך יגיבו התלמידים וההורים, ומי הציבור שלא נצרך לרפורמה הזו?