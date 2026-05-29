שר החוץ הצרפתי בצעד קיצוני נוסף נגד ישראל - זה הרקע לאירוע

כוחות הביטחון של ישראל יירטו בים את ספינותיהם של כ-430 פעילים פרו-פלסטינים, שיצאו מטורקיה במטרה מוצהרת לשבור את הסגר הימי הביטחוני על רצועת עזה.

ה'פעילים', ובהם 37 אזרחים צרפתים, נעצרו כחוק בדרום הארץ, הוחזקו במעצר זמני וגורשו כולם מישראל באופן מסודר עד ליום חמישי האחרון.

​בעקבות הגירוש, שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע היום (שישי) כי פנה למערכת המשפט בארצו כדי לבחון את תנאי מעצרם של האזרחים הצרפתים.

בארו ציין כי פנייתו לתובע הציבורי מתבססת על דו"ח של הקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, המרכז את טענותיהם של הפעילים הצרפתים בדבר יחס נוקשה ואמצעי אכיפה פיזיים שלדבריהם הופעלו נגדם.

​"החלטתי אתמול להעביר את העניין לתובע הציבורי, לפי סעיף 40 לחוק סדר הדין הפלילי", הצהיר בארו ברשת הרדיו הצרפתית, והתייחס למעשים המיוחסים לכוחות כאל "פעולות בלתי מקובלות".

השר הסביר כי הדו"ח שהזמין מהקונסול מפרט טענות של הפעילים על "אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות, אך גם השפלות חוזרות ונשנות נגד אזרחים צרפתים", והוסיף כי "כל אלה הן עובדות שיכולות להוות עבירות פליליות".

​הצעד המשפטי בפריז מגיע לאחר שבסוף השבוע שעבר החליט הממשל הצרפתי לאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לשטחי המדינה.

ההחלטה התקבלה בעקבות הפצת תיעוד ברשתות החברתיות, שבו נראו פעילי המשט כשהם כורעים על ברכיהם וידיהם קשורות במהלך הליכי המעצר והאבטחה של כוחות הביטחון בשטח. גם ראש הממשלה הביע התנגדות להתנהלות של בן-גביר כלפי הפעילים, בעוד האחרון טען כי מדובר במחבלים וכי נהג לפי הפרוטוקול.

​בתוך כך, עורכי הדין המייצגים את הפעילים הצרפתים הביעו חוסר שביעות רצון מפעולותיה של ממשלתם, הגדירו את מהלכי שר החוץ כ"גינוי מדומה" וסירבו להגיע לפגישה עמו.

עורכי הדין הודיעו כי לא יסתפקו בפניית השר לתובע הכללי, ובכוונתם להגיש באופן עצמאי תלונות פליליות מפורטות בימים הקרובים, המגנות את מה שהגדירו כהשפלות ומעשי עינויים שחוו מרשיהם.