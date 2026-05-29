כיכר השבת
אויבים על מלא

שר החוץ הצרפתי בצעד קיצוני נוסף נגד ישראל - זה הרקע לאירוע

כוחות הביטחון עצרו כ-430 פעילים זרים שניסו להפר את המצור הימי על עזה וגירשו אותם מהארץ | שר החוץ הצרפתי פנה לתובע הציבורי בפריז בעקבות טענות של עצורים בעלי אזרחות צרפתית על אלימות | בצרפת נמתחה ביקורת מצד עורכי דינם של הפעילים, שהודיעו על כוונתם להגיש תלונות פליליות עצמאיות (חדשות)

שר החוץ הצרפתי בארו (צילום: מתוך סרטון של france info)

כוחות הביטחון של ישראל יירטו בים את ספינותיהם של כ-430 פעילים פרו-פלסטינים, שיצאו מטורקיה במטרה מוצהרת לשבור את הסגר הימי הביטחוני על רצועת עזה.

ה'פעילים', ובהם 37 אזרחים צרפתים, נעצרו כחוק בדרום הארץ, הוחזקו במעצר זמני וגורשו כולם מישראל באופן מסודר עד ליום חמישי האחרון.

​בעקבות הגירוש, הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע היום (שישי) כי פנה למערכת המשפט בארצו כדי לבחון את תנאי מעצרם של האזרחים הצרפתים.

בארו ציין כי פנייתו לתובע הציבורי מתבססת על דו"ח של הקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, המרכז את טענותיהם של הפעילים הצרפתים בדבר יחס נוקשה ואמצעי אכיפה פיזיים שלדבריהם הופעלו נגדם.

​"החלטתי אתמול להעביר את העניין לתובע הציבורי, לפי סעיף 40 לחוק סדר הדין הפלילי", הצהיר בארו ברשת הרדיו הצרפתית, והתייחס למעשים המיוחסים לכוחות כאל "פעולות בלתי מקובלות".

השר הסביר כי הדו"ח שהזמין מהקונסול מפרט טענות של הפעילים על "אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות, אך גם השפלות חוזרות ונשנות נגד אזרחים צרפתים", והוסיף כי "כל אלה הן עובדות שיכולות להוות עבירות פליליות".

​הצעד המשפטי בפריז מגיע לאחר שבסוף השבוע שעבר החליט הממשל הצרפתי לאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לשטחי המדינה.

ההחלטה התקבלה בעקבות הפצת תיעוד ברשתות החברתיות, שבו נראו פעילי המשט כשהם כורעים על ברכיהם וידיהם קשורות במהלך הליכי המעצר והאבטחה של כוחות הביטחון בשטח. גם ראש הממשלה הביע התנגדות להתנהלות של בן-גביר כלפי הפעילים, בעוד האחרון טען כי מדובר במחבלים וכי נהג לפי הפרוטוקול.

​בתוך כך, עורכי הדין המייצגים את הפעילים הצרפתים הביעו חוסר שביעות רצון מפעולותיה של ממשלתם, הגדירו את מהלכי שר החוץ כ"גינוי מדומה" וסירבו להגיע לפגישה עמו.

עורכי הדין הודיעו כי לא יסתפקו בפניית השר לתובע הכללי, ובכוונתם להגיש באופן עצמאי תלונות פליליות מפורטות בימים הקרובים, המגנות את מה שהגדירו כהשפלות ומעשי עינויים שחוו מרשיהם.

צרפתז'אן נואל בארו

