כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם.

הכותרות:

מדוע המיליונר הידוע לא מוריד את השיערה היחידה שנותרה לו בראש ומה הוא מרוויח מכך?

בחורי ישיבה שנסעו לאילת נעצרו בידי המשטרה הצבאית, האם 'הפלג' הירושלמי יפגין עבורם לשחרור מהיר?

קשישה בת 92 טיפסה על גדר בית האבות כדי לברוח, תגובת מנהל בית האבות תפתיע גם אתכם...

'חוק יסוד לימוד תורה' יחול רק על בחורי ישיבה או גם על בעלי בתים שמקפידים על דף היומי? פותחים דיון מחדש.

באילו בגדים אסור לטוס בטמפה והאם הציבור הישראלי יעמוד בקוד הלבוש החדש ששדה התעופה כופה עליהם?

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