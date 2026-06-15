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'הפלג' יפגין בכניסה לאילת ובת 92 שברחה מבית האבות | הכותרות המוזרות • צפו

כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)

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'הפלג' יפגין בכניסה לאילת | צפו בפינת לפנצ'יאון
'הפלג' יפגין בכניסה לאילת | צפו בפינת לפנצ'יאון

כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם.

הכותרות:

מדוע המיליונר הידוע לא מוריד את השיערה היחידה שנותרה לו בראש ומה הוא מרוויח מכך?

בחורי ישיבה שנסעו לאילת נעצרו בידי המשטרה הצבאית, האם 'הפלג' הירושלמי יפגין עבורם לשחרור מהיר?

קשישה בת 92 טיפסה על גדר בית האבות כדי לברוח, תגובת מנהל בית האבות תפתיע גם אתכם...

'חוק יסוד לימוד תורה' יחול רק על בחורי ישיבה או גם על בעלי בתים שמקפידים על דף היומי? פותחים דיון מחדש.

באילו בגדים אסור לטוס בטמפה והאם הציבור הישראלי יעמוד בקוד הלבוש החדש ששדה התעופה כופה עליהם?

צפו בפינה המלאה בראשית הכתבה

משה מנסדבר השבועלפנצ'יאוןיוסי חיים מימון

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צחקתי ונהניתי...חחח׳ח.......חח
אותי זה מצחיק!!

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