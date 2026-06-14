טראמפ חותם, ישראל מופקרת? הדרמה האיראנית והשלכותיה על לבנון

הלב מחסיר פעימה, וריבונו של עולם – למי יש כוח יותר? סוף השבוע נפתח בציוץ דרמטי של דונלד טראמפ שהודיע: היום נחתמת הפסקת אש עם איראן. בעוד הציבור מנסה לעכל את ההסכם הגרוע, השאלה האמיתית שמרחפת מעל כולנו היא: *מה זה יעשה לגזרת לבנון?* האם אנחנו בדרך להסדרה כפויה ומסוכנת, או שהצפון עומד להתרסק? מנס ומאיר בצלילה עמוקה לתוך החרדה הלאומית.

ליל שבת הסוער בבני ברק: בזמן שישנתם, החנות הזו בערה

בזמן שרובכם ישנתם בשקט או העברתם זמן איכות עם המשפחה בליל שבת, היו כאלה שהיו להם עיסוקים אחרים לגמרי... משה ומאיר חושפים את מה שהתחולל בלילה האחרון בתוך חנות בלב בני ברק. כאשר בדואים פרצו לחנות הבני ברקית. דרמה לילית שמוכיחה שהרחוב החרדי אף פעם לא באמת ישן.

האם כולנו חייבים להיות גדולי הדור? המסר המטלטל של ר' משה הלל הירש

האם הציפיות שלנו מהילדים שלנו גבוהות מדי, והאם הלחץ הזה הורס אותם? סרטון נדיר של מנהיג הציבור הליטאי, הרב משה הלל הירש, מכה גלים ברשת. מסר חובה ונוקב שכל הורה, מחנך או בן תורה חייב לראות לפני שהוא בא בדרישות לדור העתיד.

לגיטימי או מוגזם? המשגיח ששפך מים על הבחור בישיבה החסידית

הסרטון שהסעיר את הרשתות החברתיות בסוף השבוע האחרון: משגיח בישיבה חסידית שלא הצליח להעיר את אחד הבחורים, פשוט לקח דלי מים ושפך לו על הפרצוף. האם מדובר בחינוך מקורי ומעורר, או באקט משפיל שחצה כל קו אדום? הדיון באולפן עלה לטונים גבוהים במיוחד.

מזל טוב, אמריקה: 249 שנים ל"יום הדגל"

קצת היסטוריה בתוך הטירוף: ב-14 ביוני 1777, הקונגרס הקונטיננטלי השני אימץ רשמית את "דגל הפסים והכוכבים". היום מציינים בארצות הברית את ה-"Flag Day", ומשה ומאיר לוקחים אתכם לסיבוב היסטורי קצר על הדגל שהפך לסמל המעצמה הגדולה בעולם.

האיום האמיתי: לא איראן, אלא אנחנו בעצמנו

הנתון המבהיל שסוגר את התוכנית ומחזיר אותנו למציאות הכואבת. הדו"ח השנתי של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) קובע: 55% מהציבור בישראל רואה בקיטוב הפנימי את האיום המרכזי על המדינה – הרבה מעל הגרעין האיראני (23%) או הסכסוך הפלסטיני. מתוכם, שישה מתוך עשרה ישראלים בטוחים: אנחנו בדרך הממשית לשפיכות דמים פנימית. האם יש דרך חזרה?

תוכנית אמוציונלית, מרתקת ומצחיקה עד דמעות. צפו בתוכנית המלאה.