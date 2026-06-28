כיכר השבת
צפו בפינה האהובה

בנט נתפס שוב בשקר ולמה גמל שווה יותר מאישה? | הפנצ'יאון בזווית אחרת

כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)

כמו בכל פעם, גם השבוע משה מנס ויוסי חיים מימון הביאו לכם את החדשות והעדכונים הכי לא חשובים והכי פחות רלוונטים ובזווית שלא תבינו מאיפה הם באו. הצמד, שמשלב בין הגשה מקצועית להומור ישיבתי מושחז, לקח את הכותרות הכי מוזרות מרחבי הגלובוס ותרגם אותן לשפה שרק אנחנו יכולים להבין.

באפגניסטן חוקק חוק הקובע כי אם פגעת בגמל תשלם את חובך לחברה הרבה יותר מהעובדה אם פגעת באישה.

מחאת החרדים שתפסה תאוצה וחבר הכנסת החרדי שנתקע בפקק שלא באשמתו. מי אמור לשלם את הביטוח?

נוסעת מבוגרת שנכנסה למכונת שיקוף מסרבת לשלם לחברת התעופה על הטיסה.

נפתלי בנט מספר כי הוא תקוע בפקק בהפגנה למרות שזו החלה הרבה אחרי שהעלה את הציוץ שלו.

למה לא כדאי למועמד לראשות הממשלה שחרדים ילמדו לימודי ליב"ה?

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר