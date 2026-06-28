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כמו בכל פעם, גם השבוע משה מנס ויוסי חיים מימון הביאו לכם את החדשות והעדכונים הכי לא חשובים והכי פחות רלוונטים ובזווית שלא תבינו מאיפה הם באו. הצמד, שמשלב בין הגשה מקצועית להומור ישיבתי מושחז, לקח את הכותרות הכי מוזרות מרחבי הגלובוס ותרגם אותן לשפה שרק אנחנו יכולים להבין.