כמו בכל פעם, גם השבוע משה מנס ויוסי חיים מימון הביאו לכם את החדשות והעדכונים הכי לא חשובים והכי פחות רלוונטים ובזווית שלא תבינו מאיפה הם באו. הצמד, שמשלב בין הגשה מקצועית להומור ישיבתי מושחז, לקח את הכותרות הכי מוזרות מרחבי הגלובוס ותרגם אותן לשפה שרק אנחנו יכולים להבין.
באפגניסטן חוקק חוק הקובע כי אם פגעת בגמל תשלם את חובך לחברה הרבה יותר מהעובדה אם פגעת באישה.
מחאת החרדים שתפסה תאוצה וחבר הכנסת החרדי שנתקע בפקק שלא באשמתו. מי אמור לשלם את הביטוח?
נוסעת מבוגרת שנכנסה למכונת שיקוף מסרבת לשלם לחברת התעופה על הטיסה.
נפתלי בנט מספר כי הוא תקוע בפקק בהפגנה למרות שזו החלה הרבה אחרי שהעלה את הציוץ שלו.
למה לא כדאי למועמד לראשות הממשלה שחרדים ילמדו לימודי ליב"ה?
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