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דבר ראשון • צפו

אסור להצניע סממנים ישראלים בחו״ל! והאם יש אמת אחת? | דבר ראשון - התכנית המלאה

היום בדבר ראשון, ישראל מאיר דיבר עם יפעת עובדיה לוסקי שהסבירה למה בניגוד להמלצת משרד החוץ לא צריך להסתיר סממנים יהודים ומה היא מצפה ממדינות העולם | וגם: שי ליברמן מסביר באולפן מה צריך לעשות בשביל להצליח להשפיע על אנשים (דבר ראשון)

2תגובות

היום בתוכנית , ישראל מאיר אירח את שי ליברמן מייסד קורס 'נולדנו לדבר' על איך מורידים רעיון מהמוח לדיבור, ואיך אפשר להשפיע על אנשים. איך שיטת מהפנים לחוץ עוזרת לנו בזה והאם זה מיותר בעידן הAl?

יפעת עובדיה לוסקי ראש המחלקה למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית, דיברה איתנו על יום הזעם ביוון ביום ראשון האחרון ואיך היא מצפה שמדינות העולם ינהגו נגד הקיצוניים. למה אסור להסתיר סממנים ישראלים והאם יש סיבה לאופטימיות?!

דיברנו עם אריאל שרפר על דמויות תורניות שהפכו את התורה כקרדום לחפור בה. ולמה הרבנות הראשית כל כך חשובה.

דיברנו על אסונות בין הזמנים שסוף סוף עומד להיגמר ועולם הישיבות חוזר לחמם את ספסלי הבית מדרש.

עוד דיברנו על האכיפה החדשה של משטרת ישראל שמי שנוסע מעל המהירות בקמ״ש בודד כבר מקבל דו״ח. צפו בתוכנית המלאה.

אנטישמיותדבר ראשון

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ישראל מאיר יאלוףףףףףף
מושון
1
שי יא גבר על מקצוען
אודי

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