היום בתוכנית דבר ראשון, ישראל מאיר אירח את שי ליברמן מייסד קורס 'נולדנו לדבר' על איך מורידים רעיון מהמוח לדיבור, ואיך אפשר להשפיע על אנשים. איך שיטת מהפנים לחוץ עוזרת לנו בזה והאם זה מיותר בעידן הAl?

יפעת עובדיה לוסקי ראש המחלקה למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית, דיברה איתנו על יום הזעם ביוון ביום ראשון האחרון ואיך היא מצפה שמדינות העולם ינהגו נגד הקיצוניים. למה אסור להסתיר סממנים ישראלים והאם יש סיבה לאופטימיות?!

דיברנו עם אריאל שרפר על דמויות תורניות שהפכו את התורה כקרדום לחפור בה. ולמה הרבנות הראשית כל כך חשובה.

דיברנו על אסונות בין הזמנים שסוף סוף עומד להיגמר ועולם הישיבות חוזר לחמם את ספסלי הבית מדרש.

עוד דיברנו על האכיפה החדשה של משטרת ישראל שמי שנוסע מעל המהירות בקמ״ש בודד כבר מקבל דו״ח. צפו בתוכנית המלאה.