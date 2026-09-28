אתר התחקירים Mediapart מאשים את ז'ורדן ברדלה, כיום נשיא מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN), בכך שבעת שהיה פעיל צעיר ב"חזית הלאומית" בשנת 2013 הוא התבטא באופן אנטישמי בשיחות כתובות.

התחקיר, שפורסם היום (שני) נדחה בתוֹקף על ידי ברדלה, אשר הכחיש את המיוחס לו והגדיר את הדברים כזיופים גסים.

​לאחר חקירה שנמשכה מספר חודשים וכללה סקירה של עשרות שיחות, טוען האתר כי ברדלה היה מזוהה עם תפיסותיו של האקטיביסט האנטישמי אלן סוראל.

לפי הדיווח, באחת השיחות נכתב: "כל הבנקים בבעלות יהודים. (...) היהודי חייב לשלוט בעמים האחרים, למחוק אותם ולגנוב אותם, ציוני הוא בהכרח יהודי, ובעומק. בצרפת, שתי דוגמאות טובות הן ברנאר-אנרי לוי או ז'אק עטאלי. וזה מה שהם רוצים, סדר עולמי חדש שנשלט על ידי ישראל, עם ירושלים כבירה כמובן."

​בשיחה נוספת מספטמבר 2013, כאשר היה בן 18, קבל הפעיל הצעיר על כך שהמשרדים המרכזיים בממשלתו של ז'אן-מארק ארו נמסרו לאנשים שהאינטרס הבלתי מסויג שלהם מופנה כלפי גורמים זרים. לפי הדיווח, בדבריו כיוון לשלושה שרים בממשלה: לורן פביוס, פייר מוסקוביצ'י ומנואל ואלס.

​בתגובה לפניית גוף התקשורת בטרם הפרסום, דחה ברדלה מכל וכל את הטענות כי התבטא באופן גזעני או אנטישמי בפומבי או בפרטי, בכתב או בעל פה. הוא ציין: "העובדה שלא הייתי פעיל אקטיבי בחזית הלאומית במהלך קיץ 2013, ועדיין קטין, צריכה להזהיר אתכם לגבי האופי השקרי של 'המקורות' הללו", והפיץ עמדה זו גם ברשת החברתית.

​מרין לה פן הגיבה לדברים במהלך סיור בפריז וציינה כי לא קראה את הכתבה. לדבריה, "אף אדם שפוי בדעתו לא יכול להאמין לטירוף הזה", והוסיפה כי "זה נראה לי כל כך מטורף שזה יכול להיות רק זיוף, תרגיל מלוכלך שגוף התקשורת הזה מומחה בו".

​מקורב למועמדת המפלגה מתח ביקורת חריפה על גוף התקשורת ועל מייסדו, וטען כי המערכת הפוליטית נמצאת בפאניקה ומפיצה האשמות מומצאות. מנגד, ראש המפלגה הסוציאליסטית, אוליבייה פור, הגיב באירוניה ברשת החברתית והזכיר התבטאויות עבר של ברדלה בנוגע למייסד המפלגה, ז'אן-מארי לה פן.