ראש עיריית ניו יורק, זהראן ממדאני, פרסם דוח מקיף בן 35 עמודים שנועד להילחם באנטישמיות בעיר ולהפיג חודשים של מתיחות עם הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם מחוץ לישראל.

הדוח כולל תקציב מוגדל באופן דרמטי והצעדים אופרטיביים מרחיקי לכת - אך מה שבלט יותר מכל הוא דווקא מה שנשאר מחוץ לדוח: היעדר מוחלט של כל אזכור למדינת ישראל, לעימות במזרח התיכון או לגל התקיפות שהתרחש בחסות מחאות פרו-פלסטיניות.

בסרטון וידאו שפורסם במקביל לדוח, פנה ממדאני לתושבים היהודים והדגיש את מחויבותו לביטחונם: "במשך דורות, יהודי ניו יורק החזיקו את העיר שלנו... היום מוטלת עלינו האחריות לקיים ולהגן על שכנינו היהודים".

התוכנית המעשית כוללת שורה של מהלכים תקציביים וארגוניים משמעותיים: הגדלת התקציב העירוני למניעת פשעי שנאה מ-3 מיליון דולר ל-29 מיליון דולר בשנה, חידוש כוח המשימה לאבטחת בתי כנסת ומרכזים קהילתיים, הרחבת לימודי השואה בבתי הספר הציבוריים, והצגת תרומתם ההיסטורית של יהודי העיר על גבי אלפי עמדות Wi-Fi ציבוריות. העירייה החליטה במכוון שלא לאמץ הגדרה רשמית לאנטישמיות, וציינה כי תשתמש בכלים שברשותה מבלי להזדקק להגדרה ספציפית.

פרסום הדוח מגיע בצל עימות דיפלומטי חריף, פחות משבוע לאחר שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, תקף בחריפות את ממדאני מעל בימת העצרת הכללית של האו"ם. נתניהו הטיח בראש העיר ישירות: "מאז שנבחרת, יהודים רבים כבר לא מרגישים בטוחים בניו יורק... אתה משבח פושעים שהורשעו בתמיכה בחמאס, בעוד חבריך אומרים שפיגועי 11 בספטמבר היו מוצדקים". ממדאני הגיב בזעם והאשים את נתניהו כי הוא משתמש בנאומו כדי "לחזור על שקרים חסרי בסיס שנועדו להלבין את רצח העם שהוא מבצע בפלסטינים".

החלטתו של ממדאני לנתק את תופעת האנטישמיות מהקשר המלחמה בעזה עוררה זעם רב בקרב נבחרי ציבור וארגונים קהילתיים. בתדרוך סגור צוטט חבר בית הנבחרים של המדינה, מייקל נובאחוב (רפובליקני מברוקלין), שאמר בבוטות: "מקור האנטישמיות העיקרי בעירנו כרגע הוא ראש העיר ממדאני". חבר בית הנבחרים ג'פרי דינוביץ (דמוקרט מהברונקס) טען כי השימוש התדיר של ממדאני במונח "רצח עם" כלפי פעולות ישראל מעניק בפועל סוג של לגיטימציה למעשים אנטישמיים.

אמיי ספיטלניק, מנכ"לית המועצה היהודית לענייני ציבור (JCPA), אמנם ברכה על הצעדים התקציביים, אך מתחה ביקורת על כך שהדוח מתמקד בימין הקיצוני בלבד ומתעלם מאלימות המתרחשת תחת כסות של מחאות נגד ישראל.

לפי נתוני משטרת ניו יורק (NYPD), המצב בשטח ממשיך להיות מתוח וחמור: פשעי השנאה האנטישמיים בעיר רשמו עלייה של 9% מתחילת השנה, לצד זינוק של 16% בפשעי השנאה הכלליים. הנתון הבולט והקשה ביותר הוא שבעוד שהאוכלוסייה היהודית מהווה כ-12% בלבד מסך תושבי העיר, הם מהווים כמחצית מכלל הקורבנות של פשעי שנאה מדווחים בניו יורק.