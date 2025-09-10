מראשי חב"ד העולמית | הלך לעולמו הרב משה פסח גולדמן ז"ל 

אבל בחסידות חב"ד: אמש (שלישי) הלך לעולמו בשיבה טובה, בקראון הייטס, הרה"ח ר' משה פסח גולדמן ע"ה, מראשי צעירי אגודת חב"ד העולמית, והוא בן 96 בפטירתו, עטור במעשים טובים.

ר' משה פסח נולד בברוקלין בשנת ה'תרפ"ט לאביו ר' שאול ז"ל ולאמו מרת חנה ע"ה.

בהיותו בחור צעיר לימים, התקרב לאורה של חצה"ק ליובאוויטש, ונכנס ללמוד בישיבת "תומכי תמימים המרכזית" ב-770. כאשר השלים את חוק לימודיו, בשנת ה'תשי"ב נשלח יחד עם קבוצת בחורים על ידי הרבי זצ"ל לחזק את ישיבת 'תומכי תמימים' בשיקגו שנוסדה באותה תקופה.

בשנת ה'תשי"ג בא בקשרי השידוכין עם רעייתו מרת אסתר בת הרב אליהו ייאכיל סימפסון ז"ל, מחשובי החסידים, ונאמן ביתם של הרבי הרש"ב, הרבי הריי"צ והרבי מחב"ד זצ"ל, ולכן זכה שהרבי השתתף במעמד ה"קבלת פנים" בחתונה שנערכה באולם 'גאלד מענאר' בברוקלין ואף שימש כ"מסדר קידושין". באותו מעמד נשא הרבי בפני הנאספים שיחת קודש מיוחדת.

אירוע נדיר בסינגפור: הרבנים החרדים התכנסו באי הטרופי חזקי שטרן | 09.09.25

לאחר נישואיו החל לשמש כמחנך בישיבת תומכי תמימים ב'אושען פארקווי' ובמקביל נכנס בעסקנות הכלל בניהול פרוייקטים שונים מטעם צעירי אגודת חב"ד בארצות הברית, והתמנה כמזכיר.

שימש בקודש במוסד שהוקם על ידי הרבי זצ"ל, עד לאחרונה, למעלה משבעים שנה! במסירה ונתינה.

אמש נגדע שירת חייו באחת, ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו, כשהוא מותיר אחריו זרע ברך ה', את רעייתו תחי' שעמדה לימינו כל השנים, ואת בניו: ר' יוסף יצחק, ר' מנחם מנדל, ר' יהושע בנימין.

ואת בנותיו לבית פערלאוו, שוסטרמן, אבצן, איידלמן.

בחייו שיכל את בנו יקירו, הבחור התמים אברהם אליעזר גולדמן הי"ד, שהיה מבחירי התלמידים בישיבת "אהלי תורה" בקראון הייטס, ונרצח על קידוש ה' בגיל 17.

הבחור הי"ד נודע כתלמיד מצטיין ובעל מידות נאצלות והיווה דוגמה חיה‎. היה מתפלל בכוונה, עסק בלימוד תורה וחסידות, ואף עזר לאחרים בלימוד.

במבצע תפילין שערך במנהטן, פגש ביהודי, שלאחר תקופה נולדה לו בת. אברהמי ניסה לשכנעו לתת לתינוקת שם יהודי. לאחר שהאיש השתכנע, יצא אברהמי מהישיבה יחד עם חבר אל רחוב טרוי, לכיוון הטלפון הציבורי ברחוב מונטגומרי, כיוון שהטלפון בישיבה לא פעל באותו ערב. השיחה הדחופה היתה תזכורת לאב הטרי ללכת לבית הכנסת למחרת ולתת את השם לבתו.

בדיוק באותה עת עברו שלושה פושעים ממוצא מקסיקני שדקרו את אברהמי למוות על היותו יהודי. שעה קלה לאחר מכן נשמתו הטהורה חזרה לבוראה, והוא נטמן ליד סבו הרב החסיד ר' אליהו ייאכיל סימפסון ז"ל, בסמיכות לאוהל חב"ד.

לאחר הרצח שזיעזע את קראון הייטס הוקמה על ידי ר' אלי ליפסקר ורעייתו קרן על שמו - "קרן אברהם אליעזר" - במטרה להעניק לילדים ממשפחות מעוטי יכולת הזדמנות להשתתף בקעמפים ובמחנות הקיץ על טהרת הקודש. הקרן נוסדה בהדרכתו של הרבי זצ"ל.

כעבור עשרות שנים, קיבלה אמו של אברהמי, שיחת טלפון מאישה אחרת מארץ ישראל: "אני התינוקת שבנך שיכנע את אביה לתת לה שם יהודי", אמרה. "לאחר שנים רבות אגרתי כח להתקשר אליך. שמי היהודי הוא פעשא. לעולם לא ידעתי מדוע רק לי יש שם יהודי מתוך כל ילדי המשפחה. אבי סיפר לי את הסיפור מאחורי השם, וזה גרם לי לרצות להכיר את יהדותי מקרוב".

האישה הנ"ל חזרה בתשובה, נישאה לבעל תשובה ומתגוררת ברחובות. כשנולד בנה הבכור העניקה לו את השם אברהם אלעזר, על שמו של התמים שנרצח על קידוש השם.

הלוויתו תעבור היום (רביעי) בשעה 10:45 (שעון ניו יורק), בחזית מרכז חב"ד העולמי בקראון הייטס – 770, בדרכה לבית החיים ע"ש מונטיפיורי בקווינס, שם ייטמן סמוך לאוהל הקדוש.

ת.נ.צ.ב.ה.