אבל באיחוד הצלה: מרת חיה ביר ע"ה, אמו של אלי ביר - הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בשעות אחה"צ נפטרה לבית עולמה, מרת חיה ביר ע"ה, אמו של אלי ביר נשיא איחוד הצלה | המנוחה, שהתגוררה בירושלים, נודעה כאשה יראת שמים שגידלה את ילדיה על דרך התורה והחסד (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

אבל כבד באיחוד הצלה: בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הגברת מרת חיה ביר ע״ה, אמו של יבלחט״א נשיא איחוד הצלה, מר אלי ביר.

המנוחה ע״ה התגוררה שנים רבות עם בעלה ר' גבריאל ביר, בארצות הברית, ובהמשך עלו ארצה והשתקעו בירושלים. היא נודעה כאשה יראת שמים, שגידלה את ילדיה על דרך התורה והחסד, וזכתה לראות עולמה בחייה, בניה ונכדיה הולכים בדרך הישר והטוב.

בנה, מר אלי ביר, נשיא ומייסד ארגון איחוד הצלה – מהדמויות הבולטות בתחום הרפואה הדחופה בישראל, מרבה לספר על החינוך שקיבל בבית הוריו כיסוד לפעילותו הציבורית והחברתית הענפה.

הלווייתה תצא הערב (חמישי) מבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, תמשיך ליציאה מהעיר, בדרכה לעיה"ק ירושלים שם תיטמן למנוחת עולמים.

נמשיך ונעדכן על מועד ההלוויה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

כיכר השבת
