נר נשמה ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

אבל כבד באיחוד הצלה: בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הגברת מרת חיה ביר ע״ה, אמו של יבלחט״א נשיא איחוד הצלה, מר אלי ביר.