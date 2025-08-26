יבוא בן אצל האב: הרבי מקרעטשניף סיגעט, ייטמן לצד אביו זי"ע

יבוא בן אצל האב: מסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זיע"א תצא הערב (שלישי) בשעה 21:30 מהיכל בית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים לחלקת קרעטשניף באוהל אבותיו בהר הזיתים שם ייטמן.

ל'כיכר השבת' נודע כי כבר מלכתחילה הורה אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, המחזיק בחזקת המקום מתוקף רכישתו אחר הסתלקות אביו האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף זיע"א, להכין מקום מכובד כדבעי לצידו של אביו זיע"א.

בתוך כך הורה האדמו"ר מקרעטשניף י-ם לכל קהל חסידיו לצאת ולחלוק כבוד אחרון לאחיו זיע"א.

לפני שעה קלה הובא ארון הקודש לבית הטבילה במרכז מוסדות זוועהיל, לצורך עריכת הטהרה כנהוג.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'