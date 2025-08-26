כיכר השבת
יבוא בן אצל האב: הרבי מקרעטשניף סיגעט, ייטמן לצד אביו זי"ע

מסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל יצא הערב מהיכל בית מדרשו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, הורה להכין מקום מכובד באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם ייטמן לצד אביו הרבי מקרעטשניף זצ"ל (דיין האמת)

המיטה בהיכל בית מדרשו בירושלים

יבוא בן אצל האב: מסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זיע"א תצא הערב (שלישי) בשעה 21:30 מהיכל בית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים לחלקת קרעטשניף באוהל אבותיו בהר הזיתים שם ייטמן.

ל'כיכר השבת' נודע כי כבר מלכתחילה הורה אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, המחזיק בחזקת המקום מתוקף רכישתו אחר הסתלקות אביו האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף זיע"א, להכין מקום מכובד כדבעי לצידו של אביו זיע"א.

בתוך כך הורה האדמו"ר מקרעטשניף י-ם לכל קהל חסידיו לצאת ולחלוק כבוד אחרון לאחיו זיע"א.

לפני שעה קלה הובא ארון הקודש לבית הטבילה במרכז מוסדות זוועהיל, לצורך עריכת הטהרה כנהוג.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

חפירת הקבר באוהל בית קרעטשניף כפי הוראת אחיו, האדמו"ר
5
ממש תודה רבה שהאח הגדול הסכים לאחיו הקטן להקבר ליד אביו.. אני מקווה מאוד שמה שכתבתם לא נכון. לדעת שאח צריך בטוב ליבו להסכים לאחיו הצעיר להקבר ליד אביו. מזכיר מאוד משהו בתורה.. מי לא הסכים לאחיו להקבר ליד אביו
יואל
4
פשוט הזייה איך שניסן לא הסכים שיקברו את רבינו ז''ל בחלקה וכשבסוף מלחץ הסכים כמובן דאג שהקבר של רבינו יהיה רחוק מאביו בושה באיזה עיסוק הצמד דוד שלמה וניסן עסוקים חיות אדם
משה
3
וואו מרגש האחדות בין האחים
יוסי
2
יש מצב שאחיו יספיד אותו?
מאיר
1
האם זה ערבים חופרים בתמונה ?
יהודה

