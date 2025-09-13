אבל כבד בעולם התורה, בליל שבת קודש הלך לעולמו הגאון רבי דניאל לרפלד זצ"ל, ראש ישיבת "בית ישראל" בשכונת 'נווה יעקב' בירושלים, ומזקני ראשי הישיבות. והוא בן 83 בהסתלקותו לשמי מרום.

המנוח זצ"ל נולד בשיקאגו שבארה"ב לאביו הרה"ג ר' יהודה לייב לרפלד זצ"ל, שהיה ממקימי הקהילה היהודית בעיר. בגיל 16 גלה למקום תורה לארה"ק, כאן התעלה על במתי התורה בהיכלי ישיבות מיר וחברון ונתחבב מאוד על כל רבותיו.

בהגיעו לפרקו נישא בארה"ב לרעייתו בת הרה"ג ר' שלמה יוסף צ'יל זצ"ל, מוותיקי תלמידי ישיבת מיר המעטירה עוד מלפני מלחמת העולם השניה, ומגדולי הרבנים בארה"ב, יד ימינם של גדולי ישראל, ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר, והגאון רבי יצחק הוטנר. כן היה חבר וועד ההצלה אחר המלחמה האיומה.

לאחר נישואיו קבע לימודו בכולל 'גור אריה' של הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל בשכונת 'קראון הייטס', בגיל 28 קבע משכנו בארה"ק, תחילה למד בכולל של הרב קרייזווירט בשכונת גילה , בהמשך התמנה כר"מ בישיבת הנגב המעטירה, שהיה תחת ראשותו של הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, לשם היה נוסע בתחילת השבוע וחוזר רק לקראת שבת לביתו בירושלים, כשבמשך כל השבוע התאכסן בביתו של ראש הישיבה.

ברבות השנים כיהן כראש ישיבה בכמה וכמה ישיבות, לפני ארבעים שנה ייסד את ישיבתו 'בית ישראל', במיוחד לבחורים מחו"ל, תחילה בשכונת בית וגן, ובהמשך בשכונת נווה יעקב בירושלים.

ראש הישיבה זצ"ל נודע כתלמיד חכם עצום ועמקן, שזכה להעמיד תלמידים הרבה במשך עשרות שנים, והשפיע רבות הן בלימוד העיוני והן ביראת שמים טהורה.

שיעוריו העמוקים והבהירים בישיבה נודעו ברבים, ותלמידיו מספרים על אהבת התורה הבוערת שנטע בהם, ועל דמותו הנערצת של ראש ישיבה שכולו ענווה, אמת ויראת שמים.

הוא נחשב מקורב לגדולי התורה מכל החוגים, וזכה לקירבה מיוחדת עם רבותיו ראשי הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, הגר"ח חיים צימרמן, הגרי"ב סולובייציק, ועוד.

כן היה בקשרי ידידות עם יבלחט"א ראשי הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, והגאון רבי שאול אלתר שהשתעשע איתו רבות בלימוד התורה הקדושה.

ראש הישיבה חיבר למעלה מארבעים חיבורים, בין ספריו: ספרי 'בינת דניאל' הנודעים על הש"ס, וספרי 'חמדת דניאל' שזורים בדברי אגדה.

המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה' בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

בניו הרבנים הגאונים: רבי משה, ראש ישיבת 'בית ישראל', רבי ישראל, מרבני ישיבת בית ישראל, רבי נפתלי, ראש כולל, ומרבני קהילת 'שערי חסד'. רבי שלמה, ר"מ בישיבת 'בית ישראל'. רבי יהודה, ראש כולל 'הדר יוסף', ור"מ בישיבת 'משכן יעקב'.

חתניו, הרבנים הגאונים: רבי ישראל לנדא, ראש ישיבת 'היכל יצחק'. רבי עקיבא אדרת, מחשובי הקהילה בלייקווד שבארה"ב. רבי אריה בוקסבוים, מראשי מכון ירושלים. רבי אליעזר גרינספלד, מרבני ישיבות 'היכל יצחק' ו'מגדל עוז'.

ומשפחה מפוארת של נכדים וצאצאים רבים מרביצי תורה נודעים בעולם כולו.

מסע ההלוויה תצא בעז"ה הערב, מוצאי שבת קודש בשעה 22:30 מבניין ישיבת 'בית ישראל', רח' הרב שי זווין 3, נווה יעקב אל עבר הר הזיתים שם ייטמן.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

ת.נ.צ.ב.ה.