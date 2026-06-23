רבי רחמים עטיה ( צילום: יעקב כהן )

אבל כבד ירד על עולם התורה והקבלה בירושלים ומחוצה לה, עם קבלת הבשורה המרה על הסתלקותו של המקובל הצדיק, הגאון רבי רחמים עטייה זצ"ל, זקן רבני ארם צובא ומחכמי מקובלי ישיבת 'נהר שלום' בירושלים. המקובל הסתלק לבית עולמו בשיבה טובה בבית החולים 'שערי צדק', והוא בן 95 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בכ"ב באב תרצ"א לאביו רבי יצחק עטיה זצ"ל משפחה מיוחסת ומפוארת מהעיר ארם צובא (חלב) שבסוריה. רבי רחמים זצ"ל נודע בירושלים כאחד מחכמי המקובלים והצדיקים הנסתרים, כשהוא פרוש לחלוטין מכל הבלי העולם הזה ושוקד על תלמודו ועל כוונות הרש"ש יומם וליל. בצעירותו, היה חביבו של המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל, שהיה לומד עמו תורת הנסתר. רבי מרדכי שרעבי זצ"ל בחר בו באופן אישי לשמש כקורא בתורה וכשליח ציבור בבית מדרשו, תפקיד אליו נהג לבחור אך ורק אנשים שנזהרו באדיקות יתרה ממידת הכעס. הוטלה עליו משימה חשאית: ראש הישיבה מלונדון התבקש לבית עולמו דניאל הרץ | 21.06.26 טרגדיה בחב"ד: השליח שהקים אימפריה במיליוני דולרים נפטר בגיל 43 נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 ברבות השנים נעשה למחותנו של מרן פוסק הדור, הראשן לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נשיא מועצת חכמי התורה, כאשר בתו תבדלחט"א נישאה לבנו, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

עם מחותנו הגר"ע יוסף זצ"ל ( צילום: יעקב כהן )

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, 13 ילדים בלע"ר ומאות צאצאים ההולכים בדרך התורה והיראה.

חתנו המפורסם הוא הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף.

עם חתנו יבלחט"א הראשל"צ הגר"י יוסף ( צילום: יעקב כהן )

ממועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס נמסר: "אנו מבכים מרה את פטירתו של האי חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, עמוד החכמה והענווה אשר יצק מים על ידיהם של גדולים וצדיקים, זקן רבני ארם צובא, משרידי דור דעה ומחכמי ישיבת המקובלים 'נהר שלום', מחותנו של המאור הגדול מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל - הצדיק המופלא חכם רחמים עטיה זצוק"ל"

יו״ר תנועת ש״ס אריה דרעי ספד: ״קיבלתי בצער רב את הבשורה המרה על הסתלקותו של המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה זצ״ל, זקן רבני ארם צובא, משרידי דור דעה ומחכמי ישיבת המקובלים ׳נהר שלום׳, מחותנו של המאור הגדול מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל וחמיו של יבדל"ח מרן הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א.

את דבריו חתם: בשמי ובשם תנועת ש״ס כולה אני משגר תנחומים למע"כ מרן הראש״ל שליט"א ולרעייתו הרבנית רות תחי׳, לבנו הגאון רבי אברהם עטיה, ולכל בני המשפחה הנכבדה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.״

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'