כיכר השבת
דורות של תלמידים

דמות של אמת: ראש ישיבת 'נר משה' רבי אברהם איתיאל גורביץ זצוק"ל 

כשהוא בן 87, הסתלק לבית עולמו במיתת נשיקה הרב אברהם איתיאל גורביץ | כנער עלה לבדו להיות תלמיד מובהק של מרן הרב שך בישיבת פונוביז' | פתח בארה"ב ישיבה לנערים יהודים שלא יתגייסו למלחמה בוויאטנם | במשך עשרות שנים הקים דורות של תלמידים בישיבתו 'נר משה' | חיבר עשרות ספרים על הש"ס ועל המצוות | היושר והאמת היו בולטים בכל צעד ושעל שלו (דיין האמת)

4תגובות
הרב אברהם איתיאל גורביץ

הבוקר התקבלה הידיעה המרה על פטירתו של ראש ישיבת 'נר משה', הגאון רבי אברהם איתיאל גורביץ זצוק"ל.

הרב גורביץ נולד בירושלים לפני 87 שנה, בו' באלול תרצ"ז. באותה תקופה היגרו הוריו לארצות הברית בעקבות תקופת הרעב ששררה בארץ. כאשר אביו קיבל מינוי לרבנות, נסעה אמו יחד עם אחיותיו (לימים הרבניות לנגזם ופרבר) לארצות הברית, במסע ימי באונייה שנמשך חודשים ארוכים. במשך כל אותם חודשים הקפידו בני המשפחה על שמירת כשרות, למרות הקשיים הרבים והמסירות הרבה שנדרשה לכך.

הוא למד בישיבת חיים ברלין, וכשהיה בחור בקיבוץ עלה לבדו לארץ ולמד בישיבת פונוביז במשך שנתיים וחצי אצל ראשי הישיבה. הוא נחשב תלמיד מובהק של מרן הרב שך זצ"ל.

לאחר מכן חזר לארצות הברית, נישא לרבנית ולמד בכולל "גור אריה". בהמשך ייסד ישיבה לבחורים שנמלטו מגיוס לצבא האמריקאי שלחם בווייטנאם. כשעלה לארץ, ביקש ממנו ראש ישיבת איתרי, הרב אלפנט, לשמש כר"מ בישיבה – ומכאן החלה מסכת של הרבצת תורה. בהמשך ייסד את ישיבת "משכן התורה", ולאחר פטירת אביו הקים את ישיבת "נר משה", שבה הרביץ תורה עד יומו האחרון.

הרב גורביץ חיבר 23 ספרים: על הש"ס – "אור אברהם", על התורה, על המגילות, על הרמב"ם, על התפילה ועל ספר המצוות. הוא נודע במידת האמת שבלטה בו, בשנאתו לגינוני כבוד, ובבריחתו מהכבוד – זהו המסר שהנחיל לתלמידיו.

הלווייתו תתקיים היום, יום חמישי, י"ג באב, מישיבתו 'נר משה' בגבעת שאול בשעה 15:00, בדרכה להר הזיתים בירושלים.

24/7 יושב ולומד ועובד על כתיבת ספריו (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
חמיו היה הגאון ר' בנימין ברנשטיין תלמיד מרן הגרב"ד ליבוביץ וראש ישיבת רבינו יעקב יוסף בניו יורק
אמריקנער
3
איש גדול היה
תלמיד
2
מדוע זה לא למעלה ביחד עם חדשות חשובות?
קובנר
1
גאון הגאונים לא פסיק פומיה מגירסא
ליטוואק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר