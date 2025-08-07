הבוקר התקבלה הידיעה המרה על פטירתו של ראש ישיבת 'נר משה', הגאון רבי אברהם איתיאל גורביץ זצוק"ל.

הרב גורביץ נולד בירושלים לפני 87 שנה, בו' באלול תרצ"ז. באותה תקופה היגרו הוריו לארצות הברית בעקבות תקופת הרעב ששררה בארץ. כאשר אביו קיבל מינוי לרבנות, נסעה אמו יחד עם אחיותיו (לימים הרבניות לנגזם ופרבר) לארצות הברית, במסע ימי באונייה שנמשך חודשים ארוכים. במשך כל אותם חודשים הקפידו בני המשפחה על שמירת כשרות, למרות הקשיים הרבים והמסירות הרבה שנדרשה לכך.

הוא למד בישיבת חיים ברלין, וכשהיה בחור בקיבוץ עלה לבדו לארץ ולמד בישיבת פונוביז במשך שנתיים וחצי אצל ראשי הישיבה. הוא נחשב תלמיד מובהק של מרן הרב שך זצ"ל.

לאחר מכן חזר לארצות הברית, נישא לרבנית ולמד בכולל "גור אריה". בהמשך ייסד ישיבה לבחורים שנמלטו מגיוס לצבא האמריקאי שלחם בווייטנאם. כשעלה לארץ, ביקש ממנו ראש ישיבת איתרי, הרב אלפנט, לשמש כר"מ בישיבה – ומכאן החלה מסכת של הרבצת תורה. בהמשך ייסד את ישיבת "משכן התורה", ולאחר פטירת אביו הקים את ישיבת "נר משה", שבה הרביץ תורה עד יומו האחרון.

הרב גורביץ חיבר 23 ספרים: על הש"ס – "אור אברהם", על התורה, על המגילות, על הרמב"ם, על התפילה ועל ספר המצוות. הוא נודע במידת האמת שבלטה בו, בשנאתו לגינוני כבוד, ובבריחתו מהכבוד – זהו המסר שהנחיל לתלמידיו.

הלווייתו תתקיים היום, יום חמישי, י"ג באב, מישיבתו 'נר משה' בגבעת שאול בשעה 15:00, בדרכה להר הזיתים בירושלים.