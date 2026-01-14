ר' מנדל בינקה ז"ל ( צילום: ארכיון )

בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הלכה ונסתלקה בשעה האחרונה דמות חסידית הוד קדומים, הרה"ח רבי מנדל בינקה ז"ל, הגבאי המיתולוגי של אדמו"רי בית גור, והוא בן 94 בפטירתו. רבי מנדל, שהיה סמל לצניעות מחד ולידענות חסידית מאידך, ייצג במידה רבה את הגשר שבין חסידות גור של פולין לזו שהוקמה מחדש בארץ ישראל.

רבי מנדל נולד בכ"ח חשוון תרצ"ב בעיר קאליש שבפולין, לאביו הרה"ח רבי יהושע נח בינקה ז"ל - מי שיהפוך לימים לגבאי הראשון לבית גור בארץ ישראל. בשנת תרצ"ה, כשהיה ילד רך בשנים, עלתה המשפחה ארצה והשתקעה בירושלים. בילדותו קנה תורה בתלמוד תורה 'חיי עולם' מרבותיו רבי משה חיים שמרלר ורבי חייקל מילצקי. זכרון אחד נותר חקוק בלבו כל ימיו, הרגע שבו בישרו בירושלים על הגעתו של האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור, שהצליח להינצל מעמק הבכא של אירופה הבוערת ולהגיע לארץ הקודש. עם מינויו של אביו, רבי יהושע נח, לגבאי בית המדרש של גור בירושלים, הפך הבית למרכז תוסס של חסידות. ר' מנדל הצעיר, שלמד בישיבת 'שפת אמת', זכה להיכנס רבות לחדרו של ה'אמרי אמת' לקבלת עצה ותושיה, וכל ימיו נשא עמו את הוראותיו וברכותיו של הרבי. זיכך עצמו בייסורים: הבחור החשוב דוד פייג ז"ל מרמת ויז'ניץ הלך לעולמו חיים רוזנבוים | 11.01.26 35 קילו של אש קודש: הלך לעולמו איש האמת שלא ישן על מיטה 50 שנה חזקי שטרן | 12.01.26 לאחר הסתלקות ה'אמרי אמת' בשנת תש"ח, זכה רבי מנדל לחיבה יתירה וקירוב נדיר מיורשו, האדמו"ר בעל ה'בית ישראל'. חסידים ותיקים מספרים כי הרבי היה יוצא עמו לסיבובים בשעות לפנות בוקר, כשהוא מרעיף עליו דברי הדרכה וחיזוק המיועדים לדור האחרון.

ר' מנדל בינקה ז"ל לצד רבו, האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זי"ע

לאחר נישואיו לרעייתו ע"ה, בתו של הרב יוסף דב סקולסקי מפארי החסידות, קבע את מושבו בירושלים. במשך שנים רבות עבד כפקיד מסור במשרדי 'החינוך העצמאי', שם פעל בשקט ובצניעות האופיינית לו.

התפנית הגדולה בחייו הגיעה בשנת תשס"ח, עם פטירתו של הגבאי המיתולוגי רבי חנינא שיף ז"ל. רבי מנדל נקרא למלא את מקומו כגבאי ומשמש בקודש של בית גור. למרות ענוותנותו הרבה, הוא קיבל על עצמו את העול, עמד בראש המעמדים, הקריא את העליות לתורה ושימש באמונה את האדמו"ר מגור, כשהוא נלווה אליו לביקורים ואסיפות גורליות.

ר' מנדל בינקה ז"ל בתוך קפסולה בחתונת נכדו בתקופת הקורונה

בשנים האחרונות נחלש רבי מנדל והעביר חלק מסמכויותיו לאחרים. תקופה זו הייתה מלווה בניסיונות קשים, פטירת רעייתו הרבנית ע"ה בשנה האחרונה, ולפני כן, האסון הכבד עם פטירת חתנו האהוב, האברך רבי שמואל דוד וייס זצ"ל, שכיהן כר"מ בישיבת 'נר ישראל'. רבי מנדל קיבל את הייסורים באמונה ובשתיקה המאפיינת את חסידי גור של פעם.

הוא הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות וממשיכים את דרכו המפוארת.

הלווייתו תצא הערב (רביעי) בשעה 21:30 מביהמ"ד הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים, ובשעה 23:00 מבית הלוויות שמגר, אל עבר 'הר המנוחות'.

יושבים שבעה בביתו: רחוב ר' חנינא שיף 5, ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.