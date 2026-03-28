כיכר השבת
הלם וצער בעיר

אסון בעיר אלעד: הילדה רחל מנדל ע"ה התמוטטה בליל שבת ונפטרה

טרגדיה בקהילת ערלוי באלעד, הילדה רחל ע"ה, התמוטטה בליל שבת בביתה שברחוב ברטנורא לאחר דום לב פתאומי | כוחות ההצלה נאבקו על חייה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה | הלווייתה תצא הלילה באלעד (דיין האמת)

טרגדיה קשה ומזעזעת בעיר אלעד: עם צאת השבת, התבשרו התושבים בבשורה הקשה על פטירתה בטרם עת של הילדה רחל מנדל ע"ה, תלמידת בית הספר ויז'ניץ בעיר, שנפטרה במהלך השבת בגיל 12 בלבד.

ל'כיכר השבת' נודע כי המנוחה ע"ה סבלה מהתקפי חרדה מאז פרוץ המלחמה וטופלה אצל רופאים מומחים, אולם בליל שבת האחרון התמוטטה לפתע בבית משפחתה ברחוב ברטנורא בעיר לאחר שעברה דום לב. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים, שם למגינת לב השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה במהלך הלילה.

המנוחה ע"ה היא בתו של הרה"ח ר' אהרן יהודה מנדל, מחשובי חסידי ערלוי באלעד ונכדתו של הרה"ח ר' משה מרדכי מנדל מבני ברק. אמה, מרת רבקה אסתר שתחי', היא בתו של הרב אברהם טבק מבני ברק. מכריה מספרים על ילדה מיוחדת במינה, חיננית ובעלת מידות נאצלות, שהייתה אהובה על חברותיה ומורותיה בבית הספר ויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא הלילה (מוצאי שבת קודש, פרשת צו - הגדול) בשעה 23:00 מבית המנוחה לעבר בית העלמין באלעד, שם תיטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

אפשר למות מהתקפי חרדה?
שושנה
רואים שכן. כנראה "ליבה לא עמד בצער" ונחלש. ואולי היה משהו קודם - והציבור לא חייב לדעת. תנחומים למשפחה, אין מילים.
מישהו
אין כזה דבר. אמנם זה הפחד הגדול בזמן התקף אך אין שום אפשרות למות מהתקף חרדה. מה שנשמע אולי יותר אפשרי שקרה, זה שאולי אולי בגלל שהתקף חרדה יש לו תסמינים מאוד מאוד דומים לקדם התקף לב, אז קורה לעיתים שאצל ילדים, ובפרט בנות, מהר יותר מקטלגים את התסמינים כתסמינים להתקף חרדה ופחות עושים בדיקות פזיולוגיו
טובה
ברוך דיין האמת. בלתי נתפס. שהמשפחה לא ידעו עוד צער.
דרומי
ואי איזה עצב וכאב לב ברוך דיין האמת. ש-ה' ישלח נחמה גדולה למשפחה איזה חג יעזור עליהם. ה' ירחם ויגיד די לצרותינו.
לבנת

