אסון בעיר אלעד: הילדה רחל מנדל ע"ה התמוטטה בליל שבת ונפטרה

טרגדיה קשה ומזעזעת בעיר אלעד: עם צאת השבת, התבשרו התושבים בבשורה הקשה על פטירתה בטרם עת של הילדה רחל מנדל ע"ה, תלמידת בית הספר ויז'ניץ בעיר, שנפטרה במהלך השבת בגיל 12 בלבד.

ל'כיכר השבת' נודע כי המנוחה ע"ה סבלה מהתקפי חרדה מאז פרוץ המלחמה וטופלה אצל רופאים מומחים, אולם בליל שבת האחרון התמוטטה לפתע בבית משפחתה ברחוב ברטנורא בעיר לאחר שעברה דום לב. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים, שם למגינת לב השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה במהלך הלילה.

המנוחה ע"ה היא בתו של הרה"ח ר' אהרן יהודה מנדל, מחשובי חסידי ערלוי באלעד ונכדתו של הרה"ח ר' משה מרדכי מנדל מבני ברק. אמה, מרת רבקה אסתר שתחי', היא בתו של הרב אברהם טבק מבני ברק. מכריה מספרים על ילדה מיוחדת במינה, חיננית ובעלת מידות נאצלות, שהייתה אהובה על חברותיה ומורותיה בבית הספר ויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא הלילה (מוצאי שבת קודש, פרשת צו - הגדול) בשעה 23:00 מבית המנוחה לעבר בית העלמין באלעד, שם תיטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.