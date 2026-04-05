ארונו בא

הצוואה האחרונה | הנגיד מבורו פארק ייפרד מבית המדרש הגדול של חסידי גור

ברוך דיין האמת: בבורו פארק הלך לעולמו הנגיד החשוב הרב חיים קורן ז"ל, מגדולי עמודי התווך של חצר הקודש גור, וממשיך שושלת הצדקה המשפחתית, שהלך לעולמו בגיל 77 • צוואתו האחרונה: להיפרד מהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, אליו היה קשור בלב ונפש מאז ימי הרבי ה'בית ישראל' זי"ע • ההלוויה מחר בירושלים • (דיין האמת)

הרב חיים קארן ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד ירד על כלל רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, עם קבלת הבשורה הקשה על פטירתו של הנגיד החסיד, עמוד התווך של מוסדות החסידות בארה"ב, הרב חיים קורן ז"ל, שהלך לעולמו במהלך החג הראשון של פסח בארצות הברית, והוא בן 77 בפטירתו.

המנוח זצ"ל גדל והתחנך על ברכי אביו, הנגיד הנודע הרב החסיד שלמה קורן ז"ל משכונת בורו פארק שבברוקלין, שהיה מדמויות ההוד של חסידות גור בארה"ב. האב היה דבוק בלב ונפש באדמו"רי השושלת, ונמנה על ראשוני התומכים הגדולים של בניין בית המדרש הגדול בירושלים.

הבן, הרב חיים זצ"ל, לא רק ירש את נכסי אביו אלא המשיך את שושלת הצדקה והחסד באותה עוצמה ובאותה ענווה נדירה שאפיינה את בית משפחת קארן לדורותיו. מכריו מספרים על יהודי שהיה "בורח מן הכבוד", שתמך באלפי משפחות ובמוסדות התורה של החסידות בסתר ובמאור פנים.

חסידיו ומכריו מספרים ברטט כי בצוואתו האחרונה ביקש המנוח במפורש כי בעת שיובא לקבורה בארץ ישראל, מסע הלווייתו יעבור בבית המדרש הגדול של חסידי גור בירושלים.

בקשה זו מבטאת יותר מכל את הקשר הבל ינתק שלו למרכז העולמי של החסידות, אליו היה קשור עוד מימיו כבחור שזכה להסתופף בצלו של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' זי"ע, ועד להתבטלותו המוחלטת אל יבלחט"א האדמו"ר מגור.

ארונו של הנגיד המנוח ז"ל יגיע הלילה לישראל, ומסע הלוויה יתקיים מחר, יום שני (ד' דחוה"מ פסח) בשעה 10:00 מבית הלוויות שמגר. ובשעה 11:00 מרחבת בית המדרש הגדול של חסידי גור ברחוב ירמיהו, בדרכו לבית החיים סנהדריה בירושלים, שם ייטמן סמוך ונראה למקום מנוחת אבותיו ז"ל.

בני המשפחה והמוני חסידי גור צפויים ללוות את הנגיד שהקדיש את חייו לבניין עולם התורה והחסידות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הכרתי אותו היה איש מיוחד. תרם הרבה כסף לכולל שלנו
יונתן
מה שם הכולל?
דוד
אישיות למופת יהיו זכרו ברוך
אברהם
היה סבא מעולה
Aharon Smith
הלוויה לא תצא משמגר זה יתחיל בגור ב 11
Aharon Smith
אני לא הכרתי אותו
Poly

