הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

אבל בכי ומספד לרבים, בכאב רב התבשרו מאות החסידים לבית וואסלוי, ובהוש, לצד כל כלל ישראל על הידיעה המעציבה והמכאיבה עם הסתלקותו לשמי מרום בדמי ימיו של בנש"ק הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל, רב חסידי וואסלוי בבני ברק וראש הקיבוץ בישיבת בוהוש, והוא בן 47 בלבד בפטירתו. המנוח הלך לעולמו לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים בשש השנים האחרונות בעקבות מחלה קשה שקיננה בגופו.

המנוח זצ"ל נולד בבני ברק בכ"ו באדר תשל"ט, לאביו יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, ולאמו הרבנית מרת טובה ע"ה, בתו של הגאון החסיד רבי יהושע העשיל ברים זצ"ל, ראש ישיבת תפארת ישראל רוז'ין ומחנכת ומנהלת בית הספר 'בית יעקב' דחסידי ויז'ניץ בבני ברק. בשמחת הברית נקרא על שם זקנו, האדמו"ר רבי חיים דב מוואסלוי זצוק"ל. בשנות צעירותו למד בישיבה לצעירים של חסידות בוהוש, ובבחרותו עלה לישיבה גדולה 'נועם התורה' בבני ברק, בהמשך עבר ללמוד בירושלים בישיבת בריסק המעטירה. כבר מאותם ימים נודע כתלמיד חכם עצום ובעל כישרון נדיר, אשר שקד על תלמודו בכל עת ובכל רגע פנוי. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו תחי', בתו של דודו יבלחט"א האדמו"ר מבוהוש. יחד קבעו את ביתם בעיר התורה והחסידות בני ברק על אדני התורה, ההלכה והחסידות. אמו של האסיר החרדי החסידי המפורסם ביותר נפטרה כמעט בגיל 100 נחמן שטרנהרץ | 15.06.26 השוחט של גדולי הדור והמוהל שהכניס רבבות בברית | הרב בעריל דסקל ז"ל הלך לעולמו חיים רוזנבוים | 15.06.26 במשך השנים, בזכות גדלותו התורנית והחסידית, מונה לשמש כראש הקיבוץ בישיבת בוהוש, וכן לרבם של חסידי וואסלוי בבני ברק, שם הנהיג את עדתו בנועם וזכה להערצה עצומה בקרב כל מכריו ושומעי לקחו.

רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, יושב לצד אביו שליט"א בטיש ט"ו בשבט ( צילום: שוקי לרר )

רק לפני פחות מחודש, אז חיתן את בנו עם בת גיסו רבי משה נתן למברגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל. אל שמחת החתונה הגיע המנוח בשארית כוחותיו האחרונים ממש, אך למרות חולשתו העצומה וייסוריו הקשים, התעלה מעל הכאב ושמח בשמחה הגדולה ברוממות רוח ובדבקות.

בשירת יש בורא עולם בנישואי בנו לפני כחודש - צילום: שוקי לרר בשירת יש בורא עולם בנישואי בנו לפני כחודש | צילום: צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 0:35

המנוח זצ"ל זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בהם בני משפחה הולכים בדרך התורה והחסידות, לצד יתומים בביתו שטרם זכה להשיאם.

מסע הלוויה ייצא היום (שלישי) בשעה 16:30 מבית המדרש וואסלוי ברחוב יצחק מאיר הכהן בשכונת רמת אהרן בבני ברק, ויעבור דרך בית המדרש הגדול של חסידות בוהוש ברחוב חגי בעיר, אל עבר בית החיים נחלת יצחק בגבעתיים, שם ייטמן בחלקת צדיקי בית רוז'ין.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.