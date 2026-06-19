אסון נורא ומזעזע קורע את הלב והותיר קהילה שלמה מוכת הלם, תדהמה ויגון קודר: הנגיד, איש החסד ומיליונר ההייטק המוכר, יהושע באער ז"ל, נספה בליל רביעי באורח מחריד ומצמרר, כשהוא בן 50 בלבד ובשיא פריחתה של עשייתו הברוכה. המנוח, שהותיר אחריו אלמנה ויתומים רכים, נלכד בתוך מטוסו הפרטי שהתרסק, עלה באש והפך למלכודת מוות בוערת ממנה לא היה ניתן להימלט.

המנוח ע"ה, ששימש כיו"ר אימפריית הטכנולוגיה 'קפיטל פקטורי' (Capital Factory), עלה על טיסה פרטית יחד עם חמישה נוסעים נוספים, בשובם מאתר הנופש 'סן חוסה דל קאבו' שבמקסיקו. הטיסה השגרתית הפכה לסיוט הגרוע ביותר, כאשר מסיבה שעדיין נחקרת, המטוס הקטן איבד שליטה והתרסק בעוצמה אדירה על כביש מהיר בעיר לארדו, סמוך לגבול שבין ארצות הברית ומקסיקו.

פרטים מסמרי שיער המגיעים מזירת האסון חושפים את גודל הזוועה שחוו הנהגים שנסעו באותה שעה בכביש המהיר. מטוס המנהלים נראה כשהוא דוהר בצורה עקמומה ומחרידה לאורך האספלט החשוך, כשהוא מגלח ומפיל בזה אחר זה עמודי תאורה כבדים, ומותיר מאחוריו שובל מבהיל של גיצי אש, ניצוצות ואור כתום שמילא את השמיים.

איוון פרנקו, נהג גרר שקלע לזירה הסיוטית, שחזר את הרגעים לסוכנות הידיעות AP: "מרחוק הייתי בטוח שמדובר בתאונת דרכים קשה בין מכוניות. כשהתקרבתי, נחרדתי לחזות במחזה אימים – מטוס שלם שפשוט התבקע לשניים, גוף המטוס מוטל על צידו, וגלי אש ענקיים מתחילים לבלוע אותו".

פרנקו לא חשב פעמיים. הוא עצר את רכבו, שלף מתוך ערכת החילוץ שלו פטיש כבד ושלושה מטפי כיבוי, ורץ לעבר התופת יחד עם שוטרים שהגיעו למקום, תוך סיכון חיים ממשי. "באותם רגעים אתה לא חושב על החיים שלך, ידעתי שהמטוס עלול להתפוצץ עלינו בכל שנייה בגלל הדלק הבוער. רצתי עם הפטיש במטרה אחת: לנסות לנפץ את החלונות בכל הכוח, כי ידעתי שהאנשים בפנים לכודים והטייסים לא הצליחו לצאת".

נהגים נוספים שעברו במקום עצרו את רכביהם ומיהרו אל תוך העשן הסמיך והמחניק שמילא את קבינת הנוסעים, בניסיון נואש ואמיץ להציל חיים ולחלץ את השוהים במטוס. אך למרבה הכאב והצער המר, גודל ההרס ועוצמת האש היו חזקים מהכל, והתוצאה הייתה קטלנית ומחרידה.

אביהם של הילדים המיוחדים: עולם החסד באבל

המנוח, ר' יהושע באער ז"ל, היה דמות אהובה, מוערכת ובולטת בצורה יוצאת דופן במדינת מגוריו טקסס. למרות עושרו המופלג ומעמדו הרם בעולם העסקים, שמו הלך לפניו דווקא כבעל צדקה עצום, איש חסד בכל רמ"ח איבריו, שהחזיק לב רחב וקשוב לכל נדכא.

באמצעות הקרן המשפחתית המפוארת שהקים, פיזר המנוח הון עתק למטרות קודש וחסד, כשהוא מתמקד באופן אישי ומחבק בסיוע, תמיכה ורווחה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. לצד זאת, היה משענת איתנה ותומך קבוע של הארגונים היהודיים המקומיים ופעל רבות ב'ליגה נגד השמצה' כדי להגן על כבודם של יהודי ארה"ב.

קהל המונים, ידידים ובני משפחה ממאנים להתנחם ומבכים את האבידה הגדולה והנוראה עם הסתלקותו הטראגית של אדם שכולו נתינה ואהבת ישראל.

ת.נ.צ.ב.ה.