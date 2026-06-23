כיכר השבת
שבר על שבר

בחייהם ובמותם: כחודש לאחר פטירתו הפתאומית של בעלה זצ"ל – נפטרה הרבנית הרצליה צרף ע"ה

טרגדיה רודפת טרגדיה בבני ברק: כחודש ימים בלבד לאחר פטירתו הפתאומית של בעלה, הגאון הרב משה צרף זצ"ל, במהלך שמחת חתונת נכדם באולמי 'כתר הרימון' – נפטרה לפני שעה קלה רעייתו, האישה החשובה והצדקנית מרת הרצליה צרף ע"ה, בדיוק ביום הולדתה ה-72 | המנוחה ע"ה, הייתה דמות אצילית של חסד וטהרה (דיין האמת)

נר נשמה

טרגדיה כואבת ומצערת בעיר התורה והחסידות בני ברק: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של האישה החשובה והצדקנית, הרבנית מרת הרצליה צרף ע"ה, והיא בת 72 בפטירתה. ההסתלקות הכואבת מגיעה כחודש ימים בלבד לאחר הטרגדיה המזעזעת שהכתה במשפחה ובקהילה כולה, כאשר בעלה, הגאון הרב משה צרף זצ"ל, התמוטט ונפטר באופן פתאומי בעיצומה של שמחת חתונת נכדם, שנערכה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק. כעת, כמאמר הכתוב "בחייהם ובמותם לא נפרדו", השיבה אף היא את נשמתה ליוצרה.

המנוחה ע"ה נפטרה בערב זה, המציין בדיוק את יום הולדתה ה-72. היא הייתה דמות אהובה, מוכרת ומוערכת מאוד בבני ברק. במשך למעלה מארבעה עשורים שימשה ככתובת איתנה של חסד, עצה ותושייה, והדריכה ברוח ישראל סבא אלפי בנות ישראל בענייני טהרה וקדושת הבית.

הסתלקותה הותירה חלל עצום בקרב בני המשפחה המורחבת, מכריה הרבים ואלפי תלמידותיה שראו בה אם רוחנית ומקור להשראה.

על מועד מסע הלווייתה, שצפוי להתקיים במהלך שעות הבוקר בבני ברק, נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתהרב משה צרףמרת הרצליה צרף

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