נר נשמה

טרגדיה כואבת ומצערת בעיר התורה והחסידות בני ברק: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של האישה החשובה והצדקנית, הרבנית מרת הרצליה צרף ע"ה, והיא בת 72 בפטירתה. ההסתלקות הכואבת מגיעה כחודש ימים בלבד לאחר הטרגדיה המזעזעת שהכתה במשפחה ובקהילה כולה, כאשר בעלה, הגאון הרב משה צרף זצ"ל, התמוטט ונפטר באופן פתאומי בעיצומה של שמחת חתונת נכדם, שנערכה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק. כעת, כמאמר הכתוב "בחייהם ובמותם לא נפרדו", השיבה אף היא את נשמתה ליוצרה.