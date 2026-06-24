כיכר השבת
ברוך דיין האמת

אבל כבד בבני ברק; הבדחן הנודע רבי בצלאל דים ז"ל הלך לעולמו לאחר מחלה קשה

מעיר התורה והחסידות בני ברק מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הרה"ח ר' בצלאל דים ז"ל, המנוח שהיה מוכר בכל חצרות החסידים כאחד שזכה לשמח לב אלוקים ואנשים, נפטר לאחר שחלה במחלה הקשה • למרות התלאות שעבר בחייו, לא נס ליחו ותמיד שימח חתנים, אדמו"רים ורבנים (דיין האמת)

הרה"ח ר' בצלאל דים ז"ל (צילום: שוקי לרר)

אבל בקהילות הקודש בבני ברק: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המכאיבה על פטירתו של הרה"ח ר' בצלאל אלטר הכהן דים ז"ל, לאחר שהזדכך בייסורים קשים וחלה בשנים האחרונות במחלה הקשה.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת, אהובה ומוערכת בכל חצרות הקודש והחסידים. הוא נודע כאחד שזכה לשמח לב אלוקים ואנשים, והיה שפיץ של שמחה בכל אירוע, החל מלשמח חתנים ביום שמחתם, ועד לעלייה על שולחנם של מלכים, כאשר זכה לשמח אדמו"רים ורבנים ביומי דפגרא, בשמחות החצרות ובימי הפורים בדברי צחות נפלאים כיד ה' הטובה עליו.

מכריו מספרים בכאב כי על אף כל התלאות והקשיים שעבר בחייו האישיים, לא נס ליחו מעולם. הוא בחר תמיד בחיים ובשמחה, ותמיד היו על לשונו דברי צחות, בדיחותא דעתא ומילים טובות כדי לשמח אנשים נדכאים ולהרים את רוחם.

במשך עשרות שנים היה המנוח ז"ל מקורב בלב ונפש לאדמו"רים וצדיקים, ובראשם לחצרות הקודש טשערנוביל, ויז'ניץ, מאקאווא, מונקאטש, סאטמר ועוד, שם העריכו מאוד את כוחו הגדול בהבאת שמחה יהודית טהורה.

הלווייתו תצא בשעה 22:15 מבית המדרש מונקאטש ברחוב אור החיים, ותעבור ע"י בית המדרש מאקאווא ברחוב רבינו תם, ומשם לבית המדרש סאטמר בשיכון סאטמר בבני ברק לבית החיים באלעד.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתבדחןבצלאל דים

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